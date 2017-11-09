С «Ростова» требуют взыскать более 253 миллионов

К ФК «Ростов» предъявлены иски на более чем 253 миллиона рублей. Истцом выступило НКО «Фонд поддержки игровых видов спорта в Ростовской области», которому некогда участник Лиги чемпионов задолжал.

«В заявлении говорится о ненадлежащем исполнении клубом обязательств по внесению арендных платежей по договору аренды находящегося в государственной собственности Ростовской области земельного участка за период с 1 декабря 2015 года по 31 марта 2017 года.

Кроме того, в августе арбитраж удовлетворил аналогичный иск регионального министерства к «Ростову» 8,5 миллиона рублей долга по аренде», – говорится на сайте РАПСИ.

В РФПЛ «Ростов» идет на 11 месте.