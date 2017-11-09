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С «Ростова» требуют взыскать более 253 миллионов

9 ноября 2017, 01:25
27

К ФК «Ростов» предъявлены иски на более чем 253 миллиона рублей. Истцом выступило НКО «Фонд поддержки игровых видов спорта в Ростовской области», которому некогда участник Лиги чемпионов задолжал.

«В заявлении говорится о ненадлежащем исполнении клубом обязательств по внесению арендных платежей по договору аренды находящегося в государственной собственности Ростовской области земельного участка за период с 1 декабря 2015 года по 31 марта 2017 года.

Кроме того, в августе арбитраж удовлетворил аналогичный иск регионального министерства к «Ростову» 8,5 миллиона рублей долга по аренде», – говорится на сайте РАПСИ.

В РФПЛ «Ростов» идет на 11 месте.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (27)
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mialkov
1510180401
Добивают ростовский футбол, сволочи! (((((((
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woyser
1510181098
Вот, так они и поддерживают и развивают российский спорт! Лишь-бы хапнуть бабла.
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la verdad
1510192203
Погуляли хорошо, теперь пора платить :) А денежки тю тю. Теперь письмо Путину будем писать? )))
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ROSTOV SUPER
1510192729
Голубев - епаный губернатор , клуб просрал , естественно не в ущерб себе ( мягко сказано ) , так еще и своих псов приструнить не может , а вернее не хочет , так как от них же и кормится ! Это как же нужно ненавидеть футбол , но при этом строить из себя "заботливого папу" !
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АндрейФКСМ
1510192762
Без хорошего спонсора тяжело Ростову будет. Бердяев много нахапал и свалил
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sergkrasnodar23
1510199631
Давят Ростов. Гады!!!!
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prezent2017
1510208035
Грабють! И белые, и красные, мля!
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deinego77@yandex.ru
1510212287
Если так дальше пойдёт играть на новом стадионе некому будет.
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_Marqella_
1510214112
хахаха, пердив близко)))
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Таганский
1510220331
Ну, все понятно - начали душить..
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