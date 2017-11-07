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Систему FAN ID хотят использовать в российских чемпионатах

7 ноября 2017, 21:08
3

Председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов предложил ввести систему FAN ID (паспорт болельщика) во внутренних чемпионатах, сообщает агенство городских новостей «Москва».

«Паспорт болельщика — очень правильное и грамотное решение. И Кубок конфередаций показал, что оно свою роль сыграло в положительном смысле этого слова.

И, по всей видимости, нам нужно подумать над тем, чтобы аналогичный подход был и на внутреннем чемпионате, на внутренних мероприятиях. Это и дисциплинирует, и создает понимание того, кто приходит на мероприятие», — сказал Гильмутдинов.

Напомним, что FAN ID — это персонифицированная карта, которая выдается обладателю билетов на матчи чемпионата мира 2018 года. Впервые эта система была опробована на Кубке конфедераций.

Ранее был представлен новый дизайн паспорта болельщика.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (3)
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xsdm
1510078207
Поправьте заголовок «чемипонатах» на чемпионатах
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Italian_93
1510083919
Тут денег у команд нет из одного города до другого доехать, а тут Fan ID и видео повторы
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sachsen-leipzig
1510087460
Вполне правильное решение, я уверен так можно и болельщиков воспитать , да и будут заняты футболом а не ерундой на требунах заниматся . Правильно , пусть люди без страха ходят на стадионы( вы понимаете о чем я ), с детьми и жонами
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