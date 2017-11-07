Систему FAN ID хотят использовать в российских чемпионатах

Председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов предложил ввести систему FAN ID (паспорт болельщика) во внутренних чемпионатах, сообщает агенство городских новостей «Москва».

«Паспорт болельщика — очень правильное и грамотное решение. И Кубок конфередаций показал, что оно свою роль сыграло в положительном смысле этого слова.

И, по всей видимости, нам нужно подумать над тем, чтобы аналогичный подход был и на внутреннем чемпионате, на внутренних мероприятиях. Это и дисциплинирует, и создает понимание того, кто приходит на мероприятие», — сказал Гильмутдинов.

Напомним, что FAN ID — это персонифицированная карта, которая выдается обладателю билетов на матчи чемпионата мира 2018 года. Впервые эта система была опробована на Кубке конфедераций.

Ранее был представлен новый дизайн паспорта болельщика.