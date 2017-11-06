Широков и Кустурица приняли участие в благотворительном матче в Балашихе

В Балашихе на манеже «Метеор» прошел благотворительный матч в целях сбора средств на лечение тяжелобольных детей. Противостояли друг другу команды правительства Московской области и известного сербского режиссера Эмира Кустурицы.

Победу в поединке одержала команда правительства Московской области (8:6), в составе которой дублем отметился экс-полузащитник сборной России, а ныне глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков. Отметим, что Кустурица во втором тайме не сумел реализовать пенальти.