Григорян не отрицает наличие договорных матчей в ПФЛ

Бывший главный тренер московского «Арарата» Александр Григорян прокомментировал информацию, что несколько игроков дальневосточной «Смены» делали ставки против своей команды.

– На неделе троих игроков «Смены» дисквалифицировали за ставки на матч своей команды. Типичная история для ПФЛ?

– Я с таким не сталкивался, но общался с игроками и тренерами из второй лиги. И скажу: нет дыма без огня. Футболисты в ПФЛ зарабатывают 25-30 тысяч рублей, премиальные – до десяти тысяч. Это не тот минимум, на который может прожить взрослый мужик. Тем более, половина игроков пробовались в первом дивизионе и понимают: существуют и другие зарплаты. Отсюда соблазн играть на тотализаторе.

Где его нет и не будет, так это в командах вроде «Строгина» и «Чертанова». Платят в них не больше, но там выстроена инфраструктура и сделана ставка на молодых игроков. Из таких клубов идет подпитка всего нашего футбола, так он и развивается.