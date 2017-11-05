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Григорян не отрицает наличие договорных матчей в ПФЛ

5 ноября 2017, 10:47
3

Бывший главный тренер московского «Арарата» Александр Григорян прокомментировал информацию, что несколько игроков дальневосточной «Смены» делали ставки против своей команды.

– На неделе троих игроков «Смены» дисквалифицировали за ставки на матч своей команды. Типичная история для ПФЛ?

– Я с таким не сталкивался, но общался с игроками и тренерами из второй лиги. И скажу: нет дыма без огня. Футболисты в ПФЛ зарабатывают 25-30 тысяч рублей, премиальные – до десяти тысяч. Это не тот минимум, на который может прожить взрослый мужик. Тем более, половина игроков пробовались в первом дивизионе и понимают: существуют и другие зарплаты. Отсюда соблазн играть на тотализаторе.

Где его нет и не будет, так это в командах вроде «Строгина» и «Чертанова». Платят в них не больше, но там выстроена инфраструктура и сделана ставка на молодых игроков. Из таких клубов идет подпитка всего нашего футбола, так он и развивается.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Григорян Александр
Комментарии (3)
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airborne
1509868490
"И скажу: нет дыма без огня..." =============================== А сколько дыма про Григоряна через бомбардир протянуло... Неужто всё правда?!
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ЮНик
1509871534
А что это за команды «Строгина» и «Чертанова»?))
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Anelon
1509873076
Поэтому все и ставят на игры от dogovornoi-match.ru . Только так и зарабатывают.
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