Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Моуринью: «Тоттенхэм» забил 4 «Ливерпулю», 3 – «Реалу» и не забил нам. «МЮ» заслуживает уважения»

Моуринью: «Тоттенхэм» забил 4 «Ливерпулю», 3 – «Реалу» и не забил нам. «МЮ» заслуживает уважения»

2 ноября 2017, 17:29
14

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о выступлении команды в текущем сезоне.

«Тоттенхэм» обыграл «Ливерпуль» со счетом 4:1, «Реал» – 3:1. В матче против нас они не забили. Поэтому мои игроки заслуживают немного уважения», – сказал 54-летний португалец в интервью пресс-службе клуба.

Встреча 10-го тура английской Премьер-лиги «МЮ» — «Тоттенхэм» завершилась победой гостей со счетом 1:0. Команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, отставая от «Манчестер Сити» на пять очков.

Во вторник «красные дьяволы» обыграли «Бенфику» (2:0) в матче 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов. Команда лидирует в группе A.

Источник: Twitter
Англия. Премьер-лига Лига чемпионов Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Реал Ливерпуль Моуринью Жозе
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногорск_Фан
1509634157
МЮ в этом сезоне хорошо играет. Испытание - будет игрой с Манчестер Сити. Пока что другой Манчестер накидывает всем полное лукошко
Ответить
Illars
1509635396
"Во вторник «красные дьяволы» с минимальным счетом обыграли «Бенфику» в матче 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов." что за иксперд на "Бомбардире" эти новости пописывает?
Ответить
VASoMeat
1509636641
Сам не похвалишь,никто не похвалит))
Ответить
Sosisochkin
1509640321
если бы ты не ставил автобус вам бы Тоттен точно забил
Ответить
Аристократ Олжик
1509640410
Как тебе не стыдно . . . Прекрасно знаешь, кто забивал . . . Если бы он был на поле, не видать вам никакой победы . . .
Ответить
DeStar
1509651612
Ну достижение странное) ну не пропустили вы в матче со шпорами и че) это футбол)
Ответить
sandutzu
1509651693
хочу чтоб после МС ты так же сказал...
Ответить
Mihei888
1509749919
Тоттенхэм в этом году радует как никогда, удачи Шпорам
Ответить
Главные новости
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
19:17
1
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
18:51
2
Слуцкий впервые прокомментировал назначение в сборную России по медиафутболу
18:43
Сафонов получил оценку от L’Equipe за проигранный Суперкубок Франции
18:33
1
«Локомотив» заработает более 25 миллионов на продаже Батракова
18:22
6
Жена Карпина ответила на критику за выбор имени для сына
18:10
8
Барриос – Тюкавину: «Переходи в «Зенит»
18:02
4
⚡️ Батраков переходит в «Галатасарай»
17:40
10
Семак 72 раза нарушил ПДД в 2026 году: известна сумма штрафов
17:31
11
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17:17
2
Все новости
Все новости
Стал известен новый клуб Родри
Вчера, 21:56
2
Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Сити» в матче за Суперкубок Англии
Вчера, 21:10
1
Суперкубок Англии. «Арсенал» не заметил «Манчестер Сити» в Кардиффе (3:0)
Вчера, 18:57
3
Видео«Арсенал» забил «Манчестер Сити» на 23-й секунде
Вчера, 18:03
Российский футболист сыграл против «Челси»
15 августа
2
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
15 августа
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
15 августа
1
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
15 августа
2
Фото«Челси» отправил казахстанца в Чемпионшип
14 августа
Клубу РПЛ предложили Мареза
14 августа
4
«Динамо» предложили Санчо
14 августа
1
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
14 августа
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
14 августа
«Челси» поставил «Манчестер Сити» ультиматум
13 августа
«Манчестер Сити» продлил контракт с вингером сборной Бельгии
13 августа
«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов
13 августа
Реакция Эмери на поражение от «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
13 августа
1
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
13 августа
«Бавария» интересуется футболистом сборной Бразилии
12 августа
1
Фото«Манчестер Сити» приобрел 34-летнего игрока сборной Аргентины
12 августа
1
ФотоКлуб АПЛ приобрел Диоманде за 40 миллионов
12 августа
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
12 августа
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
12 августа
«Челси» и «МЮ» приняли решения по защитнику, которого «Арсенал» оценил в 45 миллионов
12 августа
Мареска объяснил, почему не сделал Холанда капитаном «Манчестер Сити»
12 августа
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
11 августа
2
Араухо выбрал номер в «Ливерпуле» по религиозным соображениям
11 августа
ФотоВратарь «Челси» перешел в клуб Лиги 1
11 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+