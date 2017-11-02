Моуринью: «Тоттенхэм» забил 4 «Ливерпулю», 3 – «Реалу» и не забил нам. «МЮ» заслуживает уважения»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о выступлении команды в текущем сезоне.

«Тоттенхэм» обыграл «Ливерпуль» со счетом 4:1, «Реал» – 3:1. В матче против нас они не забили. Поэтому мои игроки заслуживают немного уважения», – сказал 54-летний португалец в интервью пресс-службе клуба.

Встреча 10-го тура английской Премьер-лиги «МЮ» — «Тоттенхэм» завершилась победой гостей со счетом 1:0. Команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, отставая от «Манчестер Сити» на пять очков.

Во вторник «красные дьяволы» обыграли «Бенфику» (2:0) в матче 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов. Команда лидирует в группе A.