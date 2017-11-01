Бубнов считает «Севилью» явным фаворитом в матче со «Спартаком»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Севильей» и «Спартаком».

Напомним, встреча состоится сегодня на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и начнется в 22:45 по московскому времени.

«Севилья» в Москве играла не в оптимальном составе. Сейчас они выставят сильнейших игроков и постараются реабилитироваться за крупное поражение в первом матче. Тот разгром еще больше сплотил команду, и «Севилья» гораздо опытнее в еврокубках. Так что «Спартак» ждет очень тяжелый матч.

Во второй игре спартаковцы могут удивить только Зе Луишем, которого не было в Москве. Больше удивлять нечем. Более того, «Спартак» потерял Самедова. Придется обходиться тем ресурсом, который есть на сегодняшний день, а «Севилья» лучше знает соперника и еще серьезнее будет готовиться. В первую очередь «Севилье» нужно лишить «Спартак» мяча и оказывать как можно большее давление на ворота, поскольку наша команда не очень надежно играет в обороне. Самое главное — надежно играть при потере мяча, чтобы «Спартак» не проводил быстрые контратаки, как в Москве.

Для меня «Севилья» — фаворит, и «Спартаку» придется очень тяжело. Не только я — многие эксперты отдают предпочтение испанцам. Но если «Спартак» выстоит и сумеет сыграть вничью, то это будет очень хороший результат. Он даст красно-белым хорошие шансы попасть в плей-офф. Если гости смогут забить первыми, то игра может пойти по спартаковскому сценарию. Поставлю на победу «Севильи», но допускаю, что «Спартак» может добиться ничьей», — сказал Бубнов.