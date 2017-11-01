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  • Бубнов считает «Севилью» явным фаворитом в матче со «Спартаком»

Бубнов считает «Севилью» явным фаворитом в матче со «Спартаком»

1 ноября 2017, 15:40
26

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Севильей» и «Спартаком».

Напомним, встреча состоится сегодня на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и начнется в 22:45 по московскому времени.

«Севилья» в Москве играла не в оптимальном составе. Сейчас они выставят сильнейших игроков и постараются реабилитироваться за крупное поражение в первом матче. Тот разгром еще больше сплотил команду, и «Севилья» гораздо опытнее в еврокубках. Так что «Спартак» ждет очень тяжелый матч.

Во второй игре спартаковцы могут удивить только Зе Луишем, которого не было в Москве. Больше удивлять нечем. Более того, «Спартак» потерял Самедова. Придется обходиться тем ресурсом, который есть на сегодняшний день, а «Севилья» лучше знает соперника и еще серьезнее будет готовиться. В первую очередь «Севилье» нужно лишить «Спартак» мяча и оказывать как можно большее давление на ворота, поскольку наша команда не очень надежно играет в обороне. Самое главное — надежно играть при потере мяча, чтобы «Спартак» не проводил быстрые контратаки, как в Москве.

Для меня «Севилья» — фаворит, и «Спартаку» придется очень тяжело. Не только я — многие эксперты отдают предпочтение испанцам. Но если «Спартак» выстоит и сумеет сыграть вничью, то это будет очень хороший результат. Он даст красно-белым хорошие шансы попасть в плей-офф. Если гости смогут забить первыми, то игра может пойти по спартаковскому сценарию. Поставлю на победу «Севильи», но допускаю, что «Спартак» может добиться ничьей», — сказал Бубнов.

Источник: YouTube
Лига чемпионов Спартак Севилья Бубнов Александр
Комментарии (26)
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Диктор
1509542239
Лично мне побоку что считает Бубнов
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piligrim1986
1509542306
верим в команду
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Dominator777
1509542446
Севилья на "бумаге" явный фаворит, а вот кто будет в фаворе на матче - посмотрим (очень хочется, чтобы Спартак, как минимум "ничейку сгонял", или победил, хотя-бы с минимальным счетом).
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oyabun
1509544386
Бубнов так подробно расписал как Севилье надо играть против Спартака, что возникают очень сильные подозрения, а за кого он собственно болеет и переживает в предстоящей игре? Такое ощущение что поставил немалую сумму на Севилью. Бубнов - глубокомысленно наморщив лоб - "Я думаю что победит Севилья. Но если Спартак будет действовать по моим наставлением, то сможет сыграть и вничью. А если Спартак напряжется еще немного - то обязательно победит!"
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Одинокий волк Маквейд
1509544851
Хорошо бы было, если удался сценарий вроде Локо в Питере - выдержать первый тайм и ловить на контратаках. Верю в быстроногого Антоху, свирепого Адриано и дальнобойщиков Фернандо с Глушаковым. И в фарт.
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Чикомас
1509544928
Да и хрен с ним. С этим бубном. Главное, чтоб игроки так не считали. А считали, что они вышли на игру, с недавно отодранной командой. И теперь им по силам порвать ее еще раз.
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DOCTOR PENALTY
1509544942
Уважаемый Александр Викторович, от имени почитатлей Спартака просим Вас заехать на базу команды и поесть спартаковского борща. От этой волшебной еды мысли переходят на позитив. После этого всё будет хорошо. Вперёд Спартак!
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Сибирь за Спартак
1509545833
Мысль не новая, из цикла *Как убивали Спартак*. А так, будет жесткий махач, беспокоит правый фланг обороны, видимо Мельга будет справа помогать.
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3a zenit
1509546886
Надеюсь будет хороший интересный футбол.
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XAKACИЯ
1509552150
Меня одного раздражают эти гнусные надежды на ничью практически от всех? Что за неуверенность наших клубах? Я считаю что нужно ждать только победы! И играть нужно сегодня в атакующий футбол и не в коем случае не сидеть всей командой у ворот с дрожащими коленками! Козырь спартака - атака! Весь стрем нашего чемпионата, что в атаккющий футбол играют немногие клубы...остальные сидят в глухой обороне и изредка атакуют...ну и естественно радуются ничейным результатам и не сильно расстраиваются проигрывая...моя точка зрения
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