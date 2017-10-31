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  • Бубнов: «Зениту» в пару к Паредесу требуется игрок типа Азара»

Бубнов: «Зениту» в пару к Паредесу требуется игрок типа Азара»

31 октября 2017, 12:41
24

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что «Зениту» не хватает остроты в атаке от средней линии. Для решения этой проблемы предлагается начать поиск плеймекера.

«У «Зенита» есть серьезные проблемы в средней линии. И это сказывается на качестве их игры. Они уже четыре игры победить не могут и до этого осечки были. Теряют очки в матче с аутсайдерами. И забить не могут, имея в атаке таких футболистов.

На мой взгляд, на данный момент ни Кузяев, ни Ерохин не могут давать остроты в атаке. В «Зените» нет условного плеймекера, так называемой десятки. В пару к Паредесу бы идеально взять такого игрока как Азар», – сказал Бубнов.

«Зенит» первый круг чемпионата России завершил на втором месте с отставанием в три очка от «Локомотива».

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Зенит Азар Эден Паредес Леандро
Комментарии (24)
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OfaZavr
1509443349
а Лео Месси ему не привезти в пару))
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Aleksandeer
1509443821
Ну а что, ещё бы и связку для сборной Аргентины наиграли. Подумать бы надо Лео)))
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oyabun
1509445469
При тех совокупных суммах, что Газпром тратит на Зенит, Оренбург и т.д. и т.п. проще сразу вместо Зени купить и финансировать уже, например, одну Барселону. Как раз у них намечаются проблемы по случаю провозглашения независимости..
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cska-62
1509446753
Азара им не хватает? А не замахнуться ли Миллеру, как сказано в известном фильме, "на Вильяма, нашего, Шекспира...?". То есть на Месси! И в довесок к нему взять в створ ворот Де Хеа, в защиту игроков "Юве", на левый фланг Риббери! Ну, а центрфорвардом, конечно, Левандовски. Ибрагимович уже заканчивает карьеру, хотя можно и его на годик подписать. :-))) Нет предела фантазиям, формирующим очередную сборную мира! На народные, кстати, деньги.
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WhiteEgon
1509447671
Если в Зените будет Азар, то Азару Паредес не потребуется.
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TRELL
1509451801
Нам своих Азаров растить надо... В центре проблемы,согласен,может молодежь с дубля подтянуть?! Не поверю,что нет у нас своих свободных художников...
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multi1984
1509453857
Месси.. Азар бельгиец.
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mdu86
1509455267
А еще Месси и Роналдо :)))
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Отчаянный Пердун
1509455305
Нобоа поставьте плеймекером, чё он на скамейке сидит?
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raritet
1509463198
Здесь прежде всего хотя бы уж убрали куда-нибудь Ерохина, который ,собственно причина 2 х голов от Локомотива. Если в других матчах его ходьба по лужайке как-то прощал соперник, то Локомотив как прожектором высветил. Только одна замена Ерохина на любого центрального полузащитника и уже будет спокойнее. А Азары -это уже следущая фаза.
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