Бубнов: «Зениту» в пару к Паредесу требуется игрок типа Азара»

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что «Зениту» не хватает остроты в атаке от средней линии. Для решения этой проблемы предлагается начать поиск плеймекера.

«У «Зенита» есть серьезные проблемы в средней линии. И это сказывается на качестве их игры. Они уже четыре игры победить не могут и до этого осечки были. Теряют очки в матче с аутсайдерами. И забить не могут, имея в атаке таких футболистов.

На мой взгляд, на данный момент ни Кузяев, ни Ерохин не могут давать остроты в атаке. В «Зените» нет условного плеймекера, так называемой десятки. В пару к Паредесу бы идеально взять такого игрока как Азар», – сказал Бубнов.

«Зенит» первый круг чемпионата России завершил на втором месте с отставанием в три очка от «Локомотива».