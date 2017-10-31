Буффон: «Ювентус» смог найти правильную мотивацию после неудачного старта в сезоне»

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал о состоянии команды перед матчем Лиги чемпионов со «Спортингом». Туринцам предстоит провести его на выезде.

«Мы отлично готовы физически и хорошо чувствуем себя с точки зрения психологии. Что касается проблем на старте сезона, мы отреагировали на них должным образом, сейчас мы более едины и сумели найти правильную мотивацию», – сказал Буффон.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Спортинг» – «Ювентус» состоится во вторник, 31 октября, в 22:45 по московскому времени.