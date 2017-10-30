Анчелотти: «Я бы хорошо смотрелся на скамейке «Ромы»

Экс-главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти заявил, что «Милану» требуется время для того, чтобы конкурировать с лучшими командами Серии А. Также специалист пошутил, что он хорошо бы смотрелся на скамейке запасных «Ромы».

«Я бы хорошо смотрелся на любой скамейке запасных. «Рома»? Да, даже на ее скамейке. Завтра выйдет новость, что я хочу тренировать римлян и Ди Франческо (прим. – главный тренер «Ромы») будет злиться.

«Милан»? К сожалению, он немного отстают в Серии А, тем не менее состав «россонери» изменился намного больше, чем у других, и им нужно время.

«Отсутствие конкуренции в чемпионате Италии? То же самое происходит по всей Европе. При этом нет недостатка в неожиданных поворотах, и каждая игра проходит в борьбе. Мы думаем о «Реале» – кто ждал, что он проиграет «Жироне»?

В настоящее время стало очень много матчей, вероятно, для увеличения прибыли. Тем не менее игроки выглядят все более уставшими, и игра нуждается в изменениях. Думаю, должно быть меньше футбола. Возможно, стоит вернуться к 18-ти командам в Серии А или даже 16-ти», – сказал Анчелотти.