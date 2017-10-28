Лукаку и Рэшфорд выйдут впереди у «Манчестер Юнайтед», Эриксен и Сон – в атаке у «Тоттенхэма»

Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма» на поединок 10-го тура АПЛ.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Байи, Джонс, Смоллинг, Валенсия, Эррера, Матич, Янг, Мхитарян, Рэшфорд, Лукаку.
«Тоттенхэм»: Льорис, Орье, Алдервейрелд, Вертонген, Дэвис, Дайер, Уинкс, Сиссоко, Эриксен, Алли, Сон.
Матч состоится сегодня в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 14:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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Источник: ФК «Тоттенхэм»