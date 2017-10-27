Сборные Маврикия и Пакистана выиграли международный турнир для детей-сирот, Симонян и Сенников поздравили победителей

27 октября завершился международный этап соревнований по футболу среди детей-сирот «Будущее зависит от тебя». В младшей возрастной группе выиграла команда из Маврикии, а в старшей – юноши из Пакистана, в драматичном финале в серии послематчевых пенальти переигравшие смоленскую «Галактику».

Турнир проходил в Москве 26-27 октября и собрал в по-домашнему уютном крытом манеже «Локомотив» 11 команд юношей и девушек в возрасте от 12 до 15 лет из десяти государств – Бразилии, Грузии, Египта, Индии, Казахстана, Латвии, Маврикия, Пакистана, Республики Беларусь и России.

Поздравить и поддержать участников и победителей турнира приехали первый вице-президент РФС Никита Симонян и чемпион России по футболу Дмитрий Сенников. А официальный посол чемпионата мира FIFA 2018 – известная российская певица Зара – присоединилась к организаторам и стала также послом турнира «Будущее зависит от тебя».