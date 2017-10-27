Манчини: «Против «Локомотива» сможем показать нашу лучшую игру и без Паредеса»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подчеркнул, что его коллектив силен и без полузащитника Леандро Паредеса.

Отметим, что аргентинский хавбек пропустит встречу с железнодорожниками из-за перебора желтых карточек.

– Против «Локомотива» не сможет сыграть Паредес. Насколько это критично? Как придется перестраивать игру из-за его отсутствия?

– Конечно, он очень важен для нас, но и без Паредеса мы сможем показать нашу лучшую игру.

Матч «Зенит» – «Локомотив» состоится 29 октября на стадионе «Санкт-Петербург».