Зидан: «Не считаю себя лучшим тренером в мире»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отметил, что не считает себя лучшим специалистом в современном футболе. По мнению француза, для такого утверждения ему требуется на протяжении многих лет добиваться значимых побед.

«Я не думаю, что я лучший. Мы выиграли много трофеев с «Реалом». Но лучшим тренером в мире себя не могу считать. На эту тему можно будет поговорить лет через десять. А пока эти утверждения преждевременны». – заявил специалист.

Зидан был признан лучшим тренером 2017 года по версии ФИФА.