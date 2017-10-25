Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Зидан: «Не считаю себя лучшим тренером в мире»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отметил, что не считает себя лучшим специалистом в современном футболе. По мнению француза, для такого утверждения ему требуется на протяжении многих лет добиваться значимых побед.

    «Я не думаю, что я лучший. Мы выиграли много трофеев с «Реалом». Но лучшим тренером в мире себя не могу считать. На эту тему можно будет поговорить лет через десять. А пока эти утверждения преждевременны». – заявил специалист.

    Зидан был признан лучшим тренером 2017 года по версии ФИФА.

    Источник: Calciomercato

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.10.2017 17:25
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12400

      DeStar 26 октября 2017, 01:36

      О да, мй двухнедельный бан закончился, ура ура ура.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +95

      rasim05 25 октября 2017, 17:59

      За что уважаю Зидана, так это за его скромность, при чем он был таким и футболистом и сейчас тренером.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14

      Mancho0061 > rasim05 25 октября 2017, 19:04

      Да, Вы правы. Никогда не видел, чтобы кто-то что нибудь плохое сказал. Только хорошее.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2509

      panmon > Mancho0061 25 октября 2017, 19:57

      Так Матерацци попробовал - с тех пор никто и не хочет!
      Зидан верятно не лучший но один из. Награда все-таки совместная с командой... как игроки так и руководство вносит свою лепту.
      Зинедину удачи и больше трофеев!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11