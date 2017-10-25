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    В «Арсенал» перейдет экс-сотрудник «Барселоны», подписавший для каталонцев Неймара и Луиса Суареса

    Бывший директор «Барселоны» Рауль Санльехи продолжит карьеру в Англии. Как сообщается, «Арсенал» намерен подписать контракт со специалистом. Ожидается, что Санльехи в лондонском клубе будет активно участвовать в переговорах с потенциальными новичками «канониров». Свой пост в «Арсенале» испанец должен занять в ближайшие месяцы.

    Санльехи за свою 10-летнюю работу в «Барселоне» принимал активное участие в переходах в команду Неймара, Луиса Суареса и Ивана Ракитича. К специалисту проявляли интерес и другие клубы АПЛ.

    Источник: Metro

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    25.10.2017 14:03
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +112

      lisal 25 октября 2017, 16:05

      Посмотрим может что и изменится.

      0
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      Рейтинг: +536

      dolf666 25 октября 2017, 15:31

      копилка Венгера от этого не растолстеет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +421

      LMI 25 октября 2017, 14:45

      И что? Он нам попишет Месси? Да хоть кого подпишите, а трансферную политику и ПОКУПКИ у нас определяют и будут определять совсем иные люди

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24382

      DOCTOR PENALTY 25 октября 2017, 14:39

      Очень ценное приобретение Арсенала.

      0
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      Рейтинг: +232

      Sterh 25 октября 2017, 14:39

      А переходы Турана, Диня, Алькасера, Матье, Гомеша, Вермалена, Дугласа и пр - тоже прошли с его участием?? Почему о этих подвигах умалчивается?

      -1
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      Рейтинг: +3022

      Dgad 25 октября 2017, 14:14

      Теперь Арсеналу осталось подписать хорошего тренера.

      0
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