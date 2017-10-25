В «Арсенал» перейдет экс-сотрудник «Барселоны», подписавший для каталонцев Неймара и Луиса Суареса

Бывший директор «Барселоны» Рауль Санльехи продолжит карьеру в Англии. Как сообщается, «Арсенал» намерен подписать контракт со специалистом. Ожидается, что Санльехи в лондонском клубе будет активно участвовать в переговорах с потенциальными новичками «канониров». Свой пост в «Арсенале» испанец должен занять в ближайшие месяцы.

Санльехи за свою 10-летнюю работу в «Барселоне» принимал активное участие в переходах в команду Неймара, Луиса Суареса и Ивана Ракитича. К специалисту проявляли интерес и другие клубы АПЛ.