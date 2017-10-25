Икарди призвал «Интер» меньше рисковать

Нападающий «Интера» Мауро Икарди считает, что его команда не должна была откладывать решение о победе в матче «Сампдорией» на последние минуты.

«Я не доволен таким ходом событий в матче, даже немного рассердился. Мы не можем так рисковать больше.

У нас подобралась такая команда, который знает, как достичь своих целей. Это долгий путь вперед, мы должны продолжать его.

Мы могли бы добиться более положительного результата против «Наполи». Мы можем сделать гораздо больше, чем сейчас. С «Сампдорией» должны были закончить игру еще в первом тайме», – приводит слова Икарди SkySport.

Матч 10-го тура итальянской Серии А «Интер» – «Сампдория» завершился со счетом 3:2.