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    Орлов не видит настоящего лидера в составе «Зенита»

    Известный футбольный телекомментатор и поклонник «Зенита» Геннадий Орлов считает, что матч против ЦСКА (0:0) выявил у сине-бело-голубых несколько серьезных проблем. Наиболее яркой из них является та, что у команды нет настоящего лидера.

    – Какую проблему «Зенита», прежде всего, выявила эта встреча?

    – У «Зенита» нет лидера. Ну нет таких исполнителей, как Данни, Аршавин, Халк. Вот они цеплялись за мяч, могли обыгрывать одного-двух соперников и отдать пас. А мяч у питерцев не держался в первом тайме, они были не похожи сами на себя... Практически ничего не смогли противопоставить тактике ЦСКА до перерыва. Вообще «Зениту» сейчас легче выступать в Европе, чем в РФПЛ.

    – Почему?

    – Там дают возможность принимать мяч. А тут идет сумасшедшая борьба с первой же минуты. И вообще Россия, по-моему, потихоньку переезжает на оборонительный футбол. Здесь сейчас дорого каждое очко. Играем, как итальянцы.

    – Хотя у нас всего два итальянских тренера.

    – Да. И, кстати, у Карреры не такая строгая оборона, как у итальянцев.

    – А Кокорин не тянет на роль лидера? Он ведь и впереди пашет, и сзади отрабатывает?

    – Не спорю, работает много. Но лидер – это все-таки другое. Лидерами, как правило, являются игроки середины поля, полузащитники, которые могут придержать мяч, изменить вектор атаки. Халк, если помните, нередко смещался в центр. Лидера не назначишь, он должен выделиться сам, проявить себя на поле. Вот Глушаков в «Спартаке» – харизматичный лидер. Когда он борется за мяч, ведет за собой – что-то в этом есть. Боец.

    – У «Зенита» такого игрока нет?

    – Пока – нет. Есть задатки у Паредеса. Но, отдавая мяч, он как-то выключается из игры. До конца не старается довести начатую комбинацию. Кокорин, по идее, может стать лидером, но пока и у него не все получается в этом плане.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.10.2017 09:30
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 24 октября 2017, 20:37

      Вот модерация - П Е Д А Р Е С А звездочками заменили. )

      1
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 24 октября 2017, 20:36

      Ну, правильно. Что тут сказать. Раньше был Халк, действительно классный футболист, вне зависимости от клубных пристрастий. А теперь ******* и такая же компания. Я несколько месяцев уже угораю с икспердов, повесивших "Зениту" золотые медали после двух-трех игр в чемпионате. Теперь до Орлова дошло, надеюсь, что дойдет и до всех остальных. Ничего хорошего не купили и не пригласили, включая Кончини. Пара их с Шалимовым таких - только гробят команды-лидеры РФПЛ. Российский футбол разлагают полным отсутствием тренерской квалификации.

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 24 октября 2017, 20:07

      не может быть ОРЛОВА ПОДМЕНИЛИ или как в кино Уже обрили Джен. удачи

      1
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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 24 октября 2017, 11:43

      А Дзюба уже нет... уже всё....не ведёт за собой?

      0
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > DOCTOR PENALTY 24 октября 2017, 14:37

      Куда? На скамейку?)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY > Bivaliy67 24 октября 2017, 19:08

      !!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100953

      zigbert 24 октября 2017, 11:25

      Тем не менее Зенит обыгрывал всех с легкостью в начале сезона а сейчас затормозил.Лидер конечно нужен но он определяется в процессе игры и для этого нужно время.

      1
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 24 октября 2017, 11:04

      Значит зимой газпрому надо отстегнуть еще 200 млн на лидера! Вот так и будет сто пудово!!

      0
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      Рейтинг: +291

      EFR 24 октября 2017, 10:52

      крах зинитаааа

      2
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      Рейтинг: +880

      mishavandit 24 октября 2017, 10:52

      Играем как итальянцы....ну насмешил)))…Геннадий, когда последний раз сериал смотрел???? Ты еще скажи что комментируешь как итальянец...разве что как спящий итальянец)))

      0
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      Рейтинг: +880

      mishavandit > Ловкий Бубен 24 октября 2017, 16:33

      Дружище о чем ты говоришь? Ты или полный ноль или совсем не смотришь итальянскую серию А современного формата. Ничего я тебе обосновывать не собираюсь.

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 24 октября 2017, 10:30

      За то в начале сезона восхищался всеми

      0
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      Рейтинг: +399

      kella 24 октября 2017, 10:14

      У лидера нет настоящих орлов!

      2
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