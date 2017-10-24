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Орлов не видит настоящего лидера в составе «Зенита»

24 октября 2017, 09:30
15

Известный футбольный телекомментатор и поклонник «Зенита» Геннадий Орлов считает, что матч против ЦСКА (0:0) выявил у сине-бело-голубых несколько серьезных проблем. Наиболее яркой из них является та, что у команды нет настоящего лидера.

– Какую проблему «Зенита», прежде всего, выявила эта встреча?

– У «Зенита» нет лидера. Ну нет таких исполнителей, как Данни, Аршавин, Халк. Вот они цеплялись за мяч, могли обыгрывать одного-двух соперников и отдать пас. А мяч у питерцев не держался в первом тайме, они были не похожи сами на себя... Практически ничего не смогли противопоставить тактике ЦСКА до перерыва. Вообще «Зениту» сейчас легче выступать в Европе, чем в РФПЛ.

– Почему?

– Там дают возможность принимать мяч. А тут идет сумасшедшая борьба с первой же минуты. И вообще Россия, по-моему, потихоньку переезжает на оборонительный футбол. Здесь сейчас дорого каждое очко. Играем, как итальянцы.

– Хотя у нас всего два итальянских тренера.

– Да. И, кстати, у Карреры не такая строгая оборона, как у итальянцев.

– А Кокорин не тянет на роль лидера? Он ведь и впереди пашет, и сзади отрабатывает?

– Не спорю, работает много. Но лидер – это все-таки другое. Лидерами, как правило, являются игроки середины поля, полузащитники, которые могут придержать мяч, изменить вектор атаки. Халк, если помните, нередко смещался в центр. Лидера не назначишь, он должен выделиться сам, проявить себя на поле. Вот Глушаков в «Спартаке» – харизматичный лидер. Когда он борется за мяч, ведет за собой – что-то в этом есть. Боец.

– У «Зенита» такого игрока нет?

– Пока – нет. Есть задатки у Паредеса. Но, отдавая мяч, он как-то выключается из игры. До конца не старается довести начатую комбинацию. Кокорин, по идее, может стать лидером, но пока и у него не все получается в этом плане.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Глушаков Денис Кокорин Александр Паредес Леандро Орлов Геннадий
Комментарии (15)
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Garrincha58
1508826968
Балотелли правильно сказал Манчини пустая трата времени и вскоре он и сам слиняет я думаю это произойдет уже летом когда ужесточат долбанный лимит и Зенит окончательно скатится во вторую восьмерку
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insider_retro
1508828690
Во многом Геннадий Сергеевич прав!.. Но лидер - это не игрок середины поля, а игрок обладающий набором определённых морально-деловых качеств, способный повести за собой и имеющий на это моральное право... Если просто какой-то великовозрастный игрок возомнит себя лидером и будет бегать и орать на всех - то это ещё не лидер... Лидер рождается в тёрках, борьбе и напряжении!...
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kella
1508829281
У лидера нет настоящих орлов!
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mishavandit
1508831533
Играем как итальянцы....ну насмешил)))…Геннадий, когда последний раз сериал смотрел???? Ты еще скажи что комментируешь как итальянец...разве что как спящий итальянец)))
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EFR
1508831538
крах зинитаааа
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Пестрый
1508832260
Значит зимой газпрому надо отстегнуть еще 200 млн на лидера! Вот так и будет сто пудово!!
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zigbert
1508833558
Тем не менее Зенит обыгрывал всех с легкостью в начале сезона а сейчас затормозил.Лидер конечно нужен но он определяется в процессе игры и для этого нужно время.
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Полная Канистра
1508864876
не может быть ОРЛОВА ПОДМЕНИЛИ или как в кино Уже обрили Джен. удачи
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Супермачо
1508866568
Ну, правильно. Что тут сказать. Раньше был Халк, действительно классный футболист, вне зависимости от клубных пристрастий. А теперь ******* и такая же компания. Я несколько месяцев уже угораю с икспердов, повесивших "Зениту" золотые медали после двух-трех игр в чемпионате. Теперь до Орлова дошло, надеюсь, что дойдет и до всех остальных. Ничего хорошего не купили и не пригласили, включая Кончини. Пара их с Шалимовым таких - только гробят команды-лидеры РФПЛ. Российский футбол разлагают полным отсутствием тренерской квалификации.
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Супермачо
1508866633
Вот модерация - П Е Д А Р Е С А звездочками заменили. )
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