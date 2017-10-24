Орлов не видит настоящего лидера в составе «Зенита»

Известный футбольный телекомментатор и поклонник «Зенита» Геннадий Орлов считает, что матч против ЦСКА (0:0) выявил у сине-бело-голубых несколько серьезных проблем. Наиболее яркой из них является та, что у команды нет настоящего лидера.

– Какую проблему «Зенита», прежде всего, выявила эта встреча?

– У «Зенита» нет лидера. Ну нет таких исполнителей, как Данни, Аршавин, Халк. Вот они цеплялись за мяч, могли обыгрывать одного-двух соперников и отдать пас. А мяч у питерцев не держался в первом тайме, они были не похожи сами на себя... Практически ничего не смогли противопоставить тактике ЦСКА до перерыва. Вообще «Зениту» сейчас легче выступать в Европе, чем в РФПЛ.

– Почему?

– Там дают возможность принимать мяч. А тут идет сумасшедшая борьба с первой же минуты. И вообще Россия, по-моему, потихоньку переезжает на оборонительный футбол. Здесь сейчас дорого каждое очко. Играем, как итальянцы.

– Хотя у нас всего два итальянских тренера.

– Да. И, кстати, у Карреры не такая строгая оборона, как у итальянцев.

– А Кокорин не тянет на роль лидера? Он ведь и впереди пашет, и сзади отрабатывает?

– Не спорю, работает много. Но лидер – это все-таки другое. Лидерами, как правило, являются игроки середины поля, полузащитники, которые могут придержать мяч, изменить вектор атаки. Халк, если помните, нередко смещался в центр. Лидера не назначишь, он должен выделиться сам, проявить себя на поле. Вот Глушаков в «Спартаке» – харизматичный лидер. Когда он борется за мяч, ведет за собой – что-то в этом есть. Боец.

– У «Зенита» такого игрока нет?

– Пока – нет. Есть задатки у Паредеса. Но, отдавая мяч, он как-то выключается из игры. До конца не старается довести начатую комбинацию. Кокорин, по идее, может стать лидером, но пока и у него не все получается в этом плане.