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    Месси, Роналду и Бензема – лучшие ассистенты Примеры за последние девять сезонов

    21-го октября «Барселона» обыграла «Малагу» в матче 9-го тура чемпионата Испании – 2:0.

    В моменте со вторым голом полузащитник Андресу Иньесте ассистировал нападающий Лионель Месси. Аргентинец отдал 113-й голевой пас за последние девять сезонов Ла Лиги. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» улучшил рекордную статистику по этому показателю.

    Топ-3 лучших ассистента Примеры, начиная с сезона-2009/10:

    1. Лионель Месси, «Барселона» – 113

    2. Криштиану Роналду, «Реал» – 83

    3. Карим Бензема, «Реал» – 59

    Вчера Роналду стал игроком года по версии ФИФА.

    Источник: Twitter

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    24.10.2017 01:47
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