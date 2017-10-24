Месси, Роналду и Бензема – лучшие ассистенты Примеры за последние девять сезонов

21-го октября «Барселона» обыграла «Малагу» в матче 9-го тура чемпионата Испании – 2:0.

В моменте со вторым голом полузащитник Андресу Иньесте ассистировал нападающий Лионель Месси. Аргентинец отдал 113-й голевой пас за последние девять сезонов Ла Лиги. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» улучшил рекордную статистику по этому показателю.

Топ-3 лучших ассистента Примеры, начиная с сезона-2009/10:

1. Лионель Месси, «Барселона» – 113

2. Криштиану Роналду, «Реал» – 83

3. Карим Бензема, «Реал» – 59

Вчера Роналду стал игроком года по версии ФИФА.