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«Барселона» готовит для Месси пожизненный контракт

21 октября 2017, 16:59
11

«Барселона» готова предложить нападающему Лионелю Месси пожизненный контракт, сообщил генеральный директор клуба Оскар Грау. Нынешнее соглашение 30-летнего игрока с каталонцами, истекающее в июне 2018 года, пока официально не продлено. Однако ранее президент сине-гранатовых Жозеп Бартомеу не раз заявлял, что аргентинец уже дал согласие на новый контракт и осталось только оформить все документально.

«Месси подписал четырехлетний контракт в июне, но клуб предложит ему пожизненный договор.

Идея заключается в том, чтобы Лео, который находится в «Барселоне» с маленького возраста, остался здесь на всю жизнь, потому что является иконой клуба. Мы хотим, чтобы и после завершения игровой карьеры он продолжал работать в «Барселоне», – сказал Грау.

Напомним, в начале октября каталонцы заключили пожизненный контракт с полузащитником Андресом Иньестой.

Источник: ESPN
Испания. Примера Барселона Месси Лионель
Комментарии (11)
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insider_retro
1508594914
Идея здравая и оправданная!.. И спортивный потенциал ещё не исчерпан игроком до конца, да и околофутбольные дивиденды, которые стрижёт клуб, знают только боссы и аудиторы... Такое нельзя потерять никак!! Бренд!! Мастер!!
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серега кашин
1508594969
думаю месси не согласится
Ответить
Лошак
1508595473
И гетры с конфетками.
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Lester84
1508595564
Заголовок звучит как приговор))
Ответить
truded
1508596791
раньше это называлось - рабство))
Ответить
RedWhiteFans2
1508605778
Для клуба это очень символично.. теперь Месси и Барселона будет неотделим.
Ответить
nikilanj
1508609787
Черенков,Кипиани,Блохин,Тихонов,Радимов, вот наше достояние.
Ответить
Ф.К БАРСЕЛОНА
1508610793
Это будет шикарно.
Ответить
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