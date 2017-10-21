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    «Барселона» готовит для Месси пожизненный контракт

    «Барселона» готова предложить нападающему Лионелю Месси пожизненный контракт, сообщил генеральный директор клуба Оскар Грау. Нынешнее соглашение 30-летнего игрока с каталонцами, истекающее в июне 2018 года, пока официально не продлено. Однако ранее президент сине-гранатовых Жозеп Бартомеу не раз заявлял, что аргентинец уже дал согласие на новый контракт и осталось только оформить все документально.

    «Месси подписал четырехлетний контракт в июне, но клуб предложит ему пожизненный договор.

    Идея заключается в том, чтобы Лео, который находится в «Барселоне» с маленького возраста, остался здесь на всю жизнь, потому что является иконой клуба. Мы хотим, чтобы и после завершения игровой карьеры он продолжал работать в «Барселоне», – сказал Грау.

    Напомним, в начале октября каталонцы заключили пожизненный контракт с полузащитником Андресом Иньестой.

    Источник: ESPN

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    21.10.2017 16:59
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА 21 октября 2017, 21:33

      Это будет шикарно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      nikilanj 21 октября 2017, 21:16

      Черенков,Кипиани,Блохин,Тихонов,Радимов, вот наше достояние.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 21 октября 2017, 20:09

      Для клуба это очень символично.. теперь Месси и Барселона будет неотделим.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +98

      truded 21 октября 2017, 17:39

      раньше это называлось - рабство))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2711

      Masteralex > truded 21 октября 2017, 21:04

      по сути футболисты все рабы, очень дорогие рабы :)

      они не могут взять и уйти из клуба, иначе рабу придётся оплатить свою стоимость, всё как раньше, и это есть в их контрактах, что они заключают в поисках побольше бабла

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 21 октября 2017, 17:19

      Заголовок звучит как приговор))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +161

      Лошак 21 октября 2017, 17:17

      И гетры с конфетками.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +7557

      серега кашин 21 октября 2017, 17:09

      думаю месси не согласится

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex > soccerfanivan 21 октября 2017, 21:09

      пока в футболе ещё до этого не дошло и футболисты по своим контрактам зарабатывают бабки себе, а не какому-то дяде, дяди имеют с футболиста те деньги что на игроке зарабатывает клуб. Поэтому во главе консилиума, если таковой есть, стоит сам футболист и он решает и распоряжается. Есть ещё агенты, но они свои бабки получают с клуба при переходе и немного с игрока.

      2
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 21 октября 2017, 17:08

      Идея здравая и оправданная!.. И спортивный потенциал ещё не исчерпан игроком до конца, да и околофутбольные дивиденды, которые стрижёт клуб, знают только боссы и аудиторы... Такое нельзя потерять никак!! Бренд!! Мастер!!

      4
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro > soccerfanivan 21 октября 2017, 17:28

      Обоюдное...))

      1
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