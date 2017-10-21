«Барселона» готовит для Месси пожизненный контракт

«Барселона» готова предложить нападающему Лионелю Месси пожизненный контракт, сообщил генеральный директор клуба Оскар Грау. Нынешнее соглашение 30-летнего игрока с каталонцами, истекающее в июне 2018 года, пока официально не продлено. Однако ранее президент сине-гранатовых Жозеп Бартомеу не раз заявлял, что аргентинец уже дал согласие на новый контракт и осталось только оформить все документально.

«Месси подписал четырехлетний контракт в июне, но клуб предложит ему пожизненный договор.

Идея заключается в том, чтобы Лео, который находится в «Барселоне» с маленького возраста, остался здесь на всю жизнь, потому что является иконой клуба. Мы хотим, чтобы и после завершения игровой карьеры он продолжал работать в «Барселоне», – сказал Грау.

Напомним, в начале октября каталонцы заключили пожизненный контракт с полузащитником Андресом Иньестой.