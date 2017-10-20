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    «Сантос» уволил главного тренера, но восстановил в должности по просьбе игроков спустя полчаса

    Главный тренер «Сантоса» Левир Кульпи сегодня был отправлен в отставку с занимаемой должности. Как сообщает источник, в этот же день спустя полчаса 64-летний специалист был возвращен к работе по просьбе игроков, которые попросили президента клуба оставить тренера в команде.

    Напомним, Кульпи возглавил «Сантос» в июне 2017 года. Действующий контракт специалиста с клубом рассчитан до конца года.

    На данный момент «Сантос» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Бразилии.

    Источник: Globo

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    20.10.2017 23:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 21 октября 2017, 01:19

      вот так бы игроки Челси, уважали бы своих тренеров, а не сливали бы . . .

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Аристократ Олжик 21 октября 2017, 09:48

      да и в других клубах тоже, а то вон как с Анчелотти поступили.

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