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«Сантос» уволил главного тренера, но восстановил в должности по просьбе игроков спустя полчаса

20 октября 2017, 23:44
2

Главный тренер «Сантоса» Левир Кульпи сегодня был отправлен в отставку с занимаемой должности. Как сообщает источник, в этот же день спустя полчаса 64-летний специалист был возвращен к работе по просьбе игроков, которые попросили президента клуба оставить тренера в команде.

Напомним, Кульпи возглавил «Сантос» в июне 2017 года. Действующий контракт специалиста с клубом рассчитан до конца года.

На данный момент «Сантос» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Бразилии.

Источник: Globo
Бразилия. Серия А Сантос Кульпи Левир
Комментарии (2)
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Аристократ Олжик
1508537978
вот так бы игроки Челси, уважали бы своих тренеров, а не сливали бы . . .
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