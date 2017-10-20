«Сантос» уволил главного тренера, но восстановил в должности по просьбе игроков спустя полчаса

Главный тренер «Сантоса» Левир Кульпи сегодня был отправлен в отставку с занимаемой должности. Как сообщает источник, в этот же день спустя полчаса 64-летний специалист был возвращен к работе по просьбе игроков, которые попросили президента клуба оставить тренера в команде.

Напомним, Кульпи возглавил «Сантос» в июне 2017 года. Действующий контракт специалиста с клубом рассчитан до конца года.

На данный момент «Сантос» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Бразилии.