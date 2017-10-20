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  • Гендиректор РФС: «Месси – это дорого. Бразилия, Аргентина, Испания – элита, а элита стоит денег»

Гендиректор РФС: «Месси – это дорого. Бразилия, Аргентина, Испания – элита, а элита стоит денег»

20 октября 2017, 07:07
1

Генеральный директор РФС Александр Алаев рассказал о том, как удалось договориться о проведении товарищеских матчей со сборными Аргентины, Бразилии и Испании перед стартом России в чемпионате мира-2018. По его словам, сами переговоры проходили тяжело.

Игра со сборной Аргентины состоится в Москве в «Лужниках» и пройдет 11 ноября. Испанцев россияне примут в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» 14 ноября. 23 марта Россия в Москве сыграет со сборной Бразилии.

– В Россию наконец-то едут топ-сборные. Как удалось договориться?

– Переговоры были достаточно сложными. Как в случае с Аргентиной, так и в случае с Бразилией и Испанией в общей сложности договаривались больше года. Понятно, что окон в календаре у таких команд мало, график расписан на два, а то и на три года вперед. Непросто и с коммерческой составляющей, у каждой сборной есть свой агент. Кроме того, сменилось руководство аргентинской федерации, а в испанской случились определенные события с президентом (глава федерации Анхель Мария Вильяр был арестован летом 2017 года по подозрению в совершении экономических преступлений). С ним была изначальная договоренность, потом общались с преемниками, долго подбирали дату. В общем, пришлось серьезно потрудиться.

– Говорили что-то и об Италии.

– Италия и Испания соперничали в одной отборочной группе ЧМ. Многое зависело от того, кто пройдет напрямую. Мы заранее вели переговоры с обеими федерациями. Надеюсь, что еще будет возможность сыграть и с итальянской сборной.

– В Россию приедет Месси. Это дорого?

– Это дорого. Очень. Бразилия, Аргентина, Испания – элита, а элита стоит денег. И дело не только в Месси. Есть такая формулировка «состав А», и это сразу прописывается в контракте. А вообще существует сложный комплекс договоренностей, который затрагивает коммерческих агентов, федерации и даже технического спонсора. У России и Аргентины, к примеру, он один – «Адидас». Компания сыграла в переговорах активную роль, Месси – ее лицо. Не сомневаюсь, он выйдет против России еще и потому, что матчей осталось не так много, это в интересах самой сборной Аргентины. Для нас сейчас самое главное, чтобы лидеры всех сборных были здоровы, в том числе и нашей. Поэтому пожелаем скорейшего восстановления Саше Самедову, Роме Зобнину, Алану Дзагоеву, Кириллу Панченко.

– Когда обнародуете билетную программу?

– Думаю, с понедельника начнем реализацию. И хотел бы, кстати, предупредить наших болельщиков: информация о местах продажи билетов будет только на официальном сайте РФС! Знаю, что уже сейчас свои услуги предлагают различные агентства, кто-то даже продает какие-то билеты, но учтите – все это дезинформация, fake news, на данный момент билетов в продаже нет! Следите за официальным сайтом РФС.

– На каких площадках будете продавать билеты?

– И через интернет, и через кассы. Кампания должна быть максимально удобной.

– Цены сравнимы с теми, что установлены на чемпионат мира?

– Мы не ставим главной целью заработать лишний доллар, поэтому цены будут приемлемыми. Эти матчи прежде всего воспринимаем как праздник для болельщиков, поэтому сделаем все, чтобы билетная программа была предельно доступной. Несмотря на то что понесли серьезные затраты на организацию, за сверхприбылью в данном случае гнаться не намерены.

– То есть РФС работает не в минус?

– Ни один из матчей не принесет организации убытков. Мы нашли механизмы, при которых сможем компенсировать затраты и при этом не обременять высокими ценами болельщиков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Аргентина Бразилия Испания
Комментарии (1)
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15112007
1508485178
Спасибо Александру Алаеву. Жаль, не все желающие смогут посмотреть на игру Месси вживую. Вряд ли смогу и я. Завидую тем счастливчикам, кто успеет приобрести билеты.
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