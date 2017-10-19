Головин по числу успешных обводок уступает в Европе только Месси и Неймару

Полузащитник ЦСКА Александр Головин в матче 3 -го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Базеля» (0:2) стал лидером по количеству успешных обводок (7 из 8).

В нынешнем сезоне чемпионата России 21-летний хавбек в среднем за матч выполняет 7,6 успешных обводок, что является лучшим показателем в РФПЛ, информирует InStat.

Среди всех футболистов топ-6 европейских чемпионатов больше успешных обводок совершают только форвард «Барселоны» Лионель Месси (7,7) и нападающий «ПСЖ» Неймар (7,9).