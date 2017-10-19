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  • Головин по числу успешных обводок уступает в Европе только Месси и Неймару

Головин по числу успешных обводок уступает в Европе только Месси и Неймару

19 октября 2017, 13:07
48

Полузащитник ЦСКА Александр Головин в матче 3 -го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Базеля» (0:2) стал лидером по количеству успешных обводок (7 из 8).

В нынешнем сезоне чемпионата России 21-летний хавбек в среднем за матч выполняет 7,6 успешных обводок, что является лучшим показателем в РФПЛ, информирует InStat.

Среди всех футболистов топ-6 европейских чемпионатов больше успешных обводок совершают только форвард «Барселоны» Лионель Месси (7,7) и нападающий «ПСЖ» Неймар (7,9).

Источник: Интерфакс
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига ЦСКА ПСЖ Барселона Месси Лионель Неймар Головин Александр
Комментарии (48)
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вместе с ЦСКА
1508407806
вчера надо было обводить и бить в створ блять
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insider_retro
1508408334
Ничего не имею против Головина, но такие вбросы статистики после провальной игры КОМАНДЫ, как минимум неуместны... Не покидает ощущение, что ему хотят сделать хорошее лицо при плохой игре...
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ivanthebest
1508408450
За уши можно любую статистику притянуть... А по факту, на данный момент Санёк не то что не игрок уровня Месси или Неймара, но даже не игрок уровня европейского Топ-клуба
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DOCTOR PENALTY
1508408479
После таких анонсов мы приходим в дикий восторг. Но... мужики, это всего лишь Базель. Но самое непонятное, почему наши герои так и остаются в " подающих надежды".
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smersh45
1508408842
а что толку?-0 , а кто по воротам будет бить ?
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Аид666
1508409869
Они еще и забивают на порядки больше...
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alexa1995
1508410093
Нужно пробовать себя в европпе, а то останется подающим надежды как дзага.
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Region 36
1508410460
что толку от этой статистики, если результата это не дает?! 0 ударов в створ ворот в игре с Базелем, говорит сам за себя...
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ilichkadr
1508410726
Верно подмечено, есть цифры правильные, не правильные и есть статистика. На кой нам количество успешных обводок или не успешных подкатов, попаданий в штангу, падений мордой в газон или демонстративных корячиний от боли в одном матче, туре??? Всякую фигню считают, а в реалиях за весь матч кони так в створ ворот ни разу и не пробили.
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Pourport
1508412874
Важна ли личная статистика,при нулевой общей?)
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