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    Головин по числу успешных обводок уступает в Европе только Месси и Неймару

    Полузащитник ЦСКА Александр Головин в матче 3 -го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Базеля» (0:2) стал лидером по количеству успешных обводок (7 из 8).

    В нынешнем сезоне чемпионата России 21-летний хавбек в среднем за матч выполняет 7,6 успешных обводок, что является лучшим показателем в РФПЛ, информирует InStat.

    Среди всех футболистов топ-6 европейских чемпионатов больше успешных обводок совершают только форвард «Барселоны» Лионель Месси (7,7) и нападающий «ПСЖ» Неймар (7,9).

    Источник: Интерфакс

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    19.10.2017 13:07
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +51

      raptor62 20 октября 2017, 11:18

      не пойму что нам его превозносят как пеле
      обычный средненький игрок таких полно.

      1
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      Рейтинг: +214

      Sanirin79 20 октября 2017, 08:46

      Головин обвел Березуцкого, Игнашевича, и остальных игроков ЦСКА и стал лучшим по обводке... уступил только Месси и Неймару...

      3
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      Рейтинг: +31

      санкус 20 октября 2017, 08:27

      Еслиб Головин играл в Испании то был бы смысл сравнивать а так у нас в чемпионате великой Хацапетовки есть Петро которому Месси в подметки не годится не то что Головин !!! так давайте сравнивать дворовой футбол с мировым ..........

      0
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 20 октября 2017, 00:09

      Толку то

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 октября 2017, 18:15

      при такой игре и результате смысла нет в подобной статистике.

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      Рейтинг: +588

      спартач-тверь 19 октября 2017, 17:52

      Головину уже 21 -пора

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      Рейтинг: +1713

      volfrik 19 октября 2017, 17:48

      смотреть противно на игру, а тут оказывается у нас в команде дриблер мирового уровня "играет"

      1
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 19 октября 2017, 16:43

      Ипать новость!

      3
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 19 октября 2017, 16:21

      Так тут дело в том кого обводить, у нас во дворе я тоже первый...

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      Рейтинг: +12134

      BRO_football 19 октября 2017, 16:14

      Но то как Головин принимает и обрабатывает мячи, судя по вчерашнему матчу, это просто ужас.

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