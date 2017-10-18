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    Перес не хочет представлять Примеру без «Барселоны»

    Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес отказывается даже допускать мысль, что «Барселона» выйдет из Примеры, а Барселона – из Испании. Напомним, что Каталония ведет работу над независимостью.

    «Надеюсь, это так и останется гипотезой. Я не хочу даже представлять Примеру без такой сильной команды. Равно как и Испанию без такой области. Это моя позиция.

    Должен ли Жерар Пике выступать за сборную? Думаю, там должны быть все, кто ей может помочь», – приводит слова функционера El Espanyol.

    «Барселона» сейчас лидирует в Примере.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.10.2017 20:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 19 октября 2017, 00:30

      Думаю, никто не может представить Барселону в другом чемпионате.

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 18 октября 2017, 21:51

      Как бы не враждавали глоры... игроки и тд уважают друг друга за полей

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