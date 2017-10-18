Перес не хочет представлять Примеру без «Барселоны»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес отказывается даже допускать мысль, что «Барселона» выйдет из Примеры, а Барселона – из Испании. Напомним, что Каталония ведет работу над независимостью.

«Надеюсь, это так и останется гипотезой. Я не хочу даже представлять Примеру без такой сильной команды. Равно как и Испанию без такой области. Это моя позиция.

Должен ли Жерар Пике выступать за сборную? Думаю, там должны быть все, кто ей может помочь», – приводит слова функционера El Espanyol.

«Барселона» сейчас лидирует в Примере.