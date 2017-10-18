Джикия: «Когда Комбаров вытащил из пустых ворот, случился перелом»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия после матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Севильи» (5:1) отметил эпизод, в котором Дмитрий Комбаров вынес мяч из пустых ворот.

Ранее Комбаров прокомментировал данный момент, отметив, что ему помогла интуиция.

«Еще чуть-чуть эмоции есть. С завтрашнего дня будем готовиться к следующей игре и забудем о том, что было сегодня. Было тяжело, конечно. Они больше были с мячом.

Что касается второго тайма, когда Комбаров вытащил из пустых ворот, случился перелом. Дальше получилось забить гол, игра раскрылась. Случилось то, что случилось», – сказал Джикия в эфире телеканала «Матч ТВ».

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