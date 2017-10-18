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    Джикия: «Когда Комбаров вытащил из пустых ворот, случился перелом»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия после матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Севильи» (5:1) отметил эпизод, в котором Дмитрий Комбаров вынес мяч из пустых ворот.

    Ранее Комбаров прокомментировал данный момент, отметив, что ему помогла интуиция.

    «Еще чуть-чуть эмоции есть. С завтрашнего дня будем готовиться к следующей игре и забудем о том, что было сегодня. Было тяжело, конечно. Они больше были с мячом.

    Что касается второго тайма, когда Комбаров вытащил из пустых ворот, случился перелом. Дальше получилось забить гол, игра раскрылась. Случилось то, что случилось», – сказал Джикия в эфире телеканала «Матч ТВ».

    «Спартак» разгромил «Севилью» в Лиге чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.10.2017 00:42
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 октября 2017, 12:38

      так держать, так и продолжать. Герои!!!

      1
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      Рейтинг: +193

      PavelSKASPB 18 октября 2017, 07:11

      Гера боец

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 18 октября 2017, 07:04

      Спасибо за игру.Играйте так же и все получится.

      1
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 18 октября 2017, 05:55

      Димон красавчик! Как впрочем и все остальные! БРАВО!!!!!

      2
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      Рейтинг: +17971

      арейская 18 октября 2017, 03:50

      Браво ребятки, молниеносно среагировали, встав в пустые ворота...

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