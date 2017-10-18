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    Федун: «Это лучший «Спартак» за все время моего руководства клубом»

    Президент «Спартака» Леонид Федун поделился впечатлениями от крупной победы московского клуба над «Севильей» (5:1) в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    На данный момент красно-белые занимают второе место в турнирной таблице группы Е с пятью набранными очками.

    – Что это было?

    – Это была победа 5:1.

    – Вы так говорите, как будто обыгран скромный соперник на отборочной стадии.

    – Насколько понимаю, это самая крупная победа «Спартака» в Лиге чемпионов на этой стадии турнира. Тем более, над таким соперником. Мы были свидетелями того, как творится история! И команда показала свой класс. То, как она должна играть – по принципу «Один за всех и все за одного!» Да, удача была на нашей стороне. Но все видели и класс. Видели, что все футболисты играли великолепно. Особенно прибавили, когда вышли на замену Мельгарехо и Пашалич. Пусть замены вынужденные, но они перевернули игру. И конечно, суперматч выдал наш вратарь Александр Селихов. Фантастический матч.

    – Это лучший «Спартак», который вы видели за все то время, что руководите клубом?

    – Пожалуй, да. Мне очень понравился матч с «Ахматом» в последнем туре чемпионата. Это было предвкушение. И я помню перед стартом в Лиге, как были комментарии – мол, будет снова 1:18. Все вспоминали ту историю, но это делали те, кто не любит «Спартак». Но мы доказали, что можем достойно представлять Россию на международной арене.

    «Спартак» разгромил «Севилью» в Лиге чемпионов

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.10.2017 00:22
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 октября 2017, 12:33

      ДА! Пусть теперь эти злопыхатели и завистники заткнуться!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 18 октября 2017, 09:52

      УТЕРЛИ ВСЕМ КАПИТАЛЬНО НОСЫ НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЯМ

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 18 октября 2017, 09:02

      Если с таким настроем и реализацией сыграют оставшиеся три игры, может сбыться прогноз нашего нового тренера-аналитика.

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 18 октября 2017, 08:36

      Все равно, селекционный отдел нужно припахать по полной программе, зимой нужно усиливаться, скамейка коротковата для больших задач.

      11
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 18 октября 2017, 08:23

      Эксперты, предсказывавшие, что Спартак не наберет и 4 очка и разницу мячей хуже 1-18, засветите адрес на сайте. Бесплатно вышлю мыло и веревку.

      13
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 18 октября 2017, 07:19

      Приятно видеть гордость за свою команду.Спартак это заслужил.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак > Диктор 18 октября 2017, 08:44

      Вечером надену спартаковский шарф, когда пойду во двор с мужиками в нарды играть.

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 18 октября 2017, 07:02

      Да вчера было круто,если бы ещё в первом туре взяли 3 очка в Мариборе,сейчас бы уже с 7 на первом месте были.

      7
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    • ...
      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 18 октября 2017, 05:50

      Да, мы увидели именно то, что всегда ждём от "Спартака"!!!

      7
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    • ...
      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 18 октября 2017, 02:28

      Случайнось полная.

      -3
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      ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim > Павел Амурский 18 октября 2017, 04:55

      Пятерик -случайность?!!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС > Павел Амурский 18 октября 2017, 09:04

      Ты как в старой байке, где мы им забили один красивый, а они нам пять случайных.

      10
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > Павел Амурский 18 октября 2017, 09:54

      да не скули успокойся будь адекватен

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +32

      Aritmiya 18 октября 2017, 01:39

      Уверен, Федун сейчас проникнется и усилит команду зимой. В любом случае в Европе мы уже будем играть по весне

      3
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