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  • Федун: «Это лучший «Спартак» за все время моего руководства клубом»

Федун: «Это лучший «Спартак» за все время моего руководства клубом»

18 октября 2017, 00:22
19

Президент «Спартака» Леонид Федун поделился впечатлениями от крупной победы московского клуба над «Севильей» (5:1) в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

На данный момент красно-белые занимают второе место в турнирной таблице группы Е с пятью набранными очками.

– Что это было?

– Это была победа 5:1.

– Вы так говорите, как будто обыгран скромный соперник на отборочной стадии.

– Насколько понимаю, это самая крупная победа «Спартака» в Лиге чемпионов на этой стадии турнира. Тем более, над таким соперником. Мы были свидетелями того, как творится история! И команда показала свой класс. То, как она должна играть – по принципу «Один за всех и все за одного!» Да, удача была на нашей стороне. Но все видели и класс. Видели, что все футболисты играли великолепно. Особенно прибавили, когда вышли на замену Мельгарехо и Пашалич. Пусть замены вынужденные, но они перевернули игру. И конечно, суперматч выдал наш вратарь Александр Селихов. Фантастический матч.

– Это лучший «Спартак», который вы видели за все то время, что руководите клубом?

– Пожалуй, да. Мне очень понравился матч с «Ахматом» в последнем туре чемпионата. Это было предвкушение. И я помню перед стартом в Лиге, как были комментарии – мол, будет снова 1:18. Все вспоминали ту историю, но это делали те, кто не любит «Спартак». Но мы доказали, что можем достойно представлять Россию на международной арене.

«Спартак» разгромил «Севилью» в Лиге чемпионов

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Спартак Федун Леонид
Комментарии (19)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Matu
1508275720
Может зимой усилимся если удачно групповой этап сложится...
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DOCTOR PENALTY
1508276125
Арнольдыч вдохновился, видимо будем укрепляться и смотреть на три шага вперёд !
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Eddyson
1508276441
Главное, Леонид, не зажмите средства на трансферы в зимнее ТО. Сложновато играть, когда скамейка короткая.
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Ljungberg9
1508277221
Зрелищный матч получился: невероятные сейвы Селихова, хорошая реализация своих моментов.
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Сармат Ростов
1508295047
Да, мы увидели именно то, что всегда ждём от "Спартака"!!!
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DZHEK_VOROBEY1987
1508299361
Да вчера было круто,если бы ещё в первом туре взяли 3 очка в Мариборе,сейчас бы уже с 7 на первом месте были.
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Диктор
1508300343
Приятно видеть гордость за свою команду.Спартак это заслужил.
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Одинокий волк Маквейд
1508304236
Эксперты, предсказывавшие, что Спартак не наберет и 4 очка и разницу мячей хуже 1-18, засветите адрес на сайте. Бесплатно вышлю мыло и веревку.
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Svoysvoemubrat
1508304973
Все равно, селекционный отдел нужно припахать по полной программе, зимой нужно усиливаться, скамейка коротковата для больших задач.
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СШГЭС
1508306573
Если с таким настроем и реализацией сыграют оставшиеся три игры, может сбыться прогноз нашего нового тренера-аналитика.
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