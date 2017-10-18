Федун: «Это лучший «Спартак» за все время моего руководства клубом»

Президент «Спартака» Леонид Федун поделился впечатлениями от крупной победы московского клуба над «Севильей» (5:1) в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

На данный момент красно-белые занимают второе место в турнирной таблице группы Е с пятью набранными очками.

– Что это было?

– Это была победа 5:1.

– Вы так говорите, как будто обыгран скромный соперник на отборочной стадии.

– Насколько понимаю, это самая крупная победа «Спартака» в Лиге чемпионов на этой стадии турнира. Тем более, над таким соперником. Мы были свидетелями того, как творится история! И команда показала свой класс. То, как она должна играть – по принципу «Один за всех и все за одного!» Да, удача была на нашей стороне. Но все видели и класс. Видели, что все футболисты играли великолепно. Особенно прибавили, когда вышли на замену Мельгарехо и Пашалич. Пусть замены вынужденные, но они перевернули игру. И конечно, суперматч выдал наш вратарь Александр Селихов. Фантастический матч.

– Это лучший «Спартак», который вы видели за все то время, что руководите клубом?

– Пожалуй, да. Мне очень понравился матч с «Ахматом» в последнем туре чемпионата. Это было предвкушение. И я помню перед стартом в Лиге, как были комментарии – мол, будет снова 1:18. Все вспоминали ту историю, но это делали те, кто не любит «Спартак». Но мы доказали, что можем достойно представлять Россию на международной арене.

«Спартак» разгромил «Севилью» в Лиге чемпионов