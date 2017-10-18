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    Каррера: «Футболисты «Спартака» доказали, что мы команда и умеем играть в футбол»

    Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера подвел итог матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против испанской «Севильи» (5:1). Итальянец очень рад результату.

    «Мы были немного пассивными без мяча. Я просил ребят, чтобы они чуть больше прессинговали. Наши ребята молодцы. Сложно было играть с этой командой. «Севилья» – сильный клуб. Я рад, что мои ребята доказали, что мы команда и умеем играть в футбол.

    Все было хорошо. Я очень рад. Нам нравится играть в футбол. Порой бывает, что если только сидеть в обороне, можно получить гол. Мы продолжали играть в нашу игру и, к счастью, забивали голы.

    Я думаю, спасение Дмитрия Комбарова перевернуло всю игру. Если бы они забили в тот момент, нам было бы очень сложно. У команды есть уверенность. Мы не просто так выиграли чемпионат в прошлом году. Это лучший результат под моим руководством. Но, конечно, в прошлом тоже были отменные матчи», – сказал Каррера в эфире «Матч ТВ».

    «Бомбардир» вел текстовую трансляцию матча в Тушино.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.10.2017 00:20
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 18 октября 2017, 17:28

      Это был прошлогодний Спартак

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 октября 2017, 12:30

      вот бы еще и продолжить также.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 18 октября 2017, 09:48

      главное сейчас держать бразды и не дать команде расслабиться всё еще впереди война на футбольном поле не закончена. БРАВО ТРЕНЕР МАССИМО

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 18 октября 2017, 07:21

      Думаю теперь все разговоры о смене тренера канули в небытие.Я всегда верил в этого тренера и команду.Удачи Спартак.

      4
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      Рейтинг: +5521

      SPACE TRUCKIN 18 октября 2017, 07:07

      ливеру ещё б надрать задницу - а то чёт СПАРТАК для них самая слабая команда - драли ведь англичанок частенько и удовольствием...))

      1
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 18 октября 2017, 06:59

      Ещё бы в России с аутсайдерами не теряли очки ведя в 2 мяча,было бы совсем прекрасно.

      2
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      Рейтинг: +2739

      a_who 18 октября 2017, 06:21

      Фантастика ! Респект команде, Каррере и Федуну !!!

      2
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      Рейтинг: +32

      Aritmiya 18 октября 2017, 01:41

      Футболисты доказали что они команда, а Вы, мистер, доказали что отличный тренер!!!

      0
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      Рейтинг: +5589

      _Marqella_ 18 октября 2017, 00:55

      что то не пишут что сказал тренер Севильи, интересно было бы почитать...

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > _Marqella_ 18 октября 2017, 09:44

      он первый на самолёт драпнул сразу после матча

      1
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      Рейтинг: +482

      Тоторо > _Marqella_ 18 октября 2017, 18:36

      Эдуардо Бериццо всего лишь сказал, что ""Спартак" меня не удивил" и "мы вели игру"))) Бывает....)))) И куда же они её вели при таком счёте?) Да и всех удивил, а его нет. Однако...

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      Рейтинг: +1496

      Frankfurt Am Main 18 октября 2017, 00:43

      Interesno şto secias trenerişka iz Slovenii dumaet,iazîk v popu zasunul

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