Каррера: «Футболисты «Спартака» доказали, что мы команда и умеем играть в футбол»

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера подвел итог матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против испанской «Севильи» (5:1). Итальянец очень рад результату.

«Мы были немного пассивными без мяча. Я просил ребят, чтобы они чуть больше прессинговали. Наши ребята молодцы. Сложно было играть с этой командой. «Севилья» – сильный клуб. Я рад, что мои ребята доказали, что мы команда и умеем играть в футбол.

Все было хорошо. Я очень рад. Нам нравится играть в футбол. Порой бывает, что если только сидеть в обороне, можно получить гол. Мы продолжали играть в нашу игру и, к счастью, забивали голы.

Я думаю, спасение Дмитрия Комбарова перевернуло всю игру. Если бы они забили в тот момент, нам было бы очень сложно. У команды есть уверенность. Мы не просто так выиграли чемпионат в прошлом году. Это лучший результат под моим руководством. Но, конечно, в прошлом тоже были отменные матчи», – сказал Каррера в эфире «Матч ТВ».

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию матча в Тушино.