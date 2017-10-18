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  • Каррера: «Футболисты «Спартака» доказали, что мы команда и умеем играть в футбол»

Каррера: «Футболисты «Спартака» доказали, что мы команда и умеем играть в футбол»

18 октября 2017, 00:20
16

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера подвел итог матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против испанской «Севильи» (5:1). Итальянец очень рад результату.

«Мы были немного пассивными без мяча. Я просил ребят, чтобы они чуть больше прессинговали. Наши ребята молодцы. Сложно было играть с этой командой. «Севилья» – сильный клуб. Я рад, что мои ребята доказали, что мы команда и умеем играть в футбол.

Все было хорошо. Я очень рад. Нам нравится играть в футбол. Порой бывает, что если только сидеть в обороне, можно получить гол. Мы продолжали играть в нашу игру и, к счастью, забивали голы.

Я думаю, спасение Дмитрия Комбарова перевернуло всю игру. Если бы они забили в тот момент, нам было бы очень сложно. У команды есть уверенность. Мы не просто так выиграли чемпионат в прошлом году. Это лучший результат под моим руководством. Но, конечно, в прошлом тоже были отменные матчи», – сказал Каррера в эфире «Матч ТВ».

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию матча в Тушино.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Спартак Севилья Каррера Массимо
Комментарии (16)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Тоторо
1508275463
Да уже давно пора была доказать, чтобы некоторые засунули свой язык куда подальше...... Наконец-то проснулись! Удачи в дальнейшем.
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Д Альбертини
1508275726
Это реально классный футбол получился! Все играли достойно, не без ошибок, не без везения в некоторых моментах. Сегодня Спартак был просто лучше, Во всем! Спасибо всем за этот праздник!
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DOCTOR PENALTY
1508276249
Массимо , а выездная игра с Ливерпулем может стать настоящим подвигом.
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Вомбат
1508276328
Почти 30 лет назад я полюбил Спартак Черенкова и Гаврилова, увидев их игру на стадионе Кирова. Та команда после своего чемпионства дошла до 1:4 финала, где в равной борьбе проиграла Реалу. Но к сожалению, Спартак 80-х годов, в основном, играл в КУЕФА, а там нашим клубам ничего не светило. Чемпионат кончался 7 ноября, а 1:8 КУЕФА игралась в середине декабря, для чего футболисты вызывались из отпусков. Понятно в какой они форме были. Либо их наоборот запирали на месяц на базе, что в сочетании с отсутствием футбольных матчей давало еще худший результат. Поэтому в Европе у Спартака, в отличие от тех советских команд, которые играли в КК (матчей КК в декабре не играли), особых успехов не было. Вылетали в 1:8. Праздниками были отдельные игры Спартака, когда на стадии 1:16 доставался сильный соперник. Не забудется 5:1 с Арсеналом, кажется это было в 1982 году. Потом закончили играть кудесники Черенков и Гаврилов, уехали великолепные Родионов и Дасаев... К Спартаку 90-х я был равнодушен - в то время это была самая богатая команда России, которая хоть и выигрывала чемпионаты, показывала игру так себе. А в последние годы были всякие Легии, АЕКи и прочие Санкт-Галлены. И вот 5:1 против очень сильной Севильи. По-моему это первая действительно великолепная игра Спартака в постсоветское время. Конечно, я помню Спартак-Аякс 3:0, это было 6 лет назад. Но тот Аякс был слабее этой Севильи, и тот Спартак был не так хорош как сегодняшний. Сегодняшний Спартак подарил нам настоящий праздник.
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_Marqella_
1508277338
что то не пишут что сказал тренер Севильи, интересно было бы почитать...
Ответить
a_who
1508296903
Фантастика ! Респект команде, Каррере и Федуну !!!
Ответить
DZHEK_VOROBEY1987
1508299145
Ещё бы в России с аутсайдерами не теряли очки ведя в 2 мяча,было бы совсем прекрасно.
Ответить
Диктор
1508300485
Думаю теперь все разговоры о смене тренера канули в небытие.Я всегда верил в этого тренера и команду.Удачи Спартак.
Ответить
Полная Канистра
1508309320
главное сейчас держать бразды и не дать команде расслабиться всё еще впереди война на футбольном поле не закончена. БРАВО ТРЕНЕР МАССИМО
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OfaZavr
1508319057
вот бы еще и продолжить также.
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