Разгром «Севильи» – самая крупная победа «Спартака» при Каррере

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» на «Открытие Арене» крупно обыграл «Севилью» (5:1). Данная победа стала для московского клуба самой крупной под руководством Массимо Карреры, возглавившего команду летом 2016 года.

Кроме того, красно-белые впервые вместе с итальянцем выиграли с разницей в три и больше мяча.

После данной победы «Спартак» набрал пять очков и поднялся на второе место в турнирной таблице группы Е.

«Спартак» разгромил «Севилью» в Лиге чемпионов