Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Разгром «Севильи» – самая крупная победа «Спартака» при Каррере

Разгром «Севильи» – самая крупная победа «Спартака» при Каррере

18 октября 2017, 00:00
13

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» на «Открытие Арене» крупно обыграл «Севилью» (5:1). Данная победа стала для московского клуба самой крупной под руководством Массимо Карреры, возглавившего команду летом 2016 года.

Кроме того, красно-белые впервые вместе с итальянцем выиграли с разницей в три и больше мяча.

После данной победы «Спартак» набрал пять очков и поднялся на второе место в турнирной таблице группы Е.

«Спартак» разгромил «Севилью» в Лиге чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Спартак Севилья Каррера Массимо
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1508274217
ВЫ............ЛИ ТАК ВЫ.............ЛИ !!!!!!
Ответить
Алекc
1508274426
главное без самогонки обойтись теперь)))))))) с победой!!!
Ответить
oyabun
1508274486
Самая крупная и надеюсь не последняя победа. Хочется верить что это придаст Спартаку по-хорошему, уверенности в собственных силах, спортивной злости в тяжелых ситуациях и опыта крупных побед над "посеянными" фаворитами.
Ответить
cska-62
1508274580
Самая крупная? Так может в плей-офф Лиге Чемпионов с "Реалом" тогда сыграть? Раз нужен раздражитель... :-)))
Ответить
Фан666
1508274795
Ну что Карреру больше не увольняют диванные эксперты!
Ответить
Д Альбертини
1508275310
Самое главное и дальше играть так, что в ЛЧ, что в РФПЛ, что в кубке страны. А столько скепсиса было перед игрой!
Ответить
GM
1508275583
Молодцы, чё. Использовали свои моменты плюс везение.
Ответить
мы_не_рабы
1508275916
Лиха беда начала! Пусть появится вкус к забитым голам. И нам будет - радость!
Ответить
Полная Канистра
1508308847
размазали так размазали испашек а то понтов сколько было
Ответить
OfaZavr
1508318706
Отлично! Так и продолжать!
Ответить
Главные новости
Мостовой – о победе «Зенита» над «Динамо»: «Как обычно, вмешались судьи»
14:16
ФотоБускетс вернулся в «Барселону»
13:56
Агент Тюкавина – о пенальти в ворота «Динамо» с «Зенитом»: «Все команды равны, но некоторые ровнее»
13:48
3
Воспитанник «Зенита» подпишет 4-летний контракт с участником ЛЧ
13:43
1
Колосков сказал, когда вернут Россию
13:18
8
Даку – об Угальде: «Ощущение, что выступаем вместе уже 3-4 года»
12:55
2
Тюкавин дерзко ответил на слова Сулейманова
12:27
5
Соболев высказался о конкуренции с Глушенковым
12:17
2
ВидеоДаку дал интервью на русском языке после матча с «Балтикой»
11:56
1
Боккетти готов возглавить «Спартак»: «Одна из лучших команд мира»
11:48
5
Все новости
Все новости
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
Вчера, 13:48
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
12 августа
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
12 августа
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
11 августа
5
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
11 августа
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Итоги жеребьевки первого раунда Лиги чемпионов-2026/27
16 июня
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+