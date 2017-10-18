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    Разгром «Севильи» – самая крупная победа «Спартака» при Каррере

    В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» на «Открытие Арене» крупно обыграл «Севилью» (5:1). Данная победа стала для московского клуба самой крупной под руководством Массимо Карреры, возглавившего команду летом 2016 года.

    Кроме того, красно-белые впервые вместе с итальянцем выиграли с разницей в три и больше мяча.

    После данной победы «Спартак» набрал пять очков и поднялся на второе место в турнирной таблице группы Е.

    «Спартак» разгромил «Севилью» в Лиге чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.10.2017 00:00
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 октября 2017, 12:25

      Отлично! Так и продолжать!

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 18 октября 2017, 09:40

      размазали так размазали испашек а то понтов сколько было

      2
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 18 октября 2017, 00:31

      Лиха беда начала! Пусть появится вкус к забитым голам. И нам будет - радость!

      1
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      Рейтинг: +1491

      GM 18 октября 2017, 00:26

      Молодцы, чё. Использовали свои моменты плюс везение.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 18 октября 2017, 00:21

      Самое главное и дальше играть так, что в ЛЧ, что в РФПЛ, что в кубке страны. А столько скепсиса было перед игрой!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 18 октября 2017, 00:13

      Ну что Карреру больше не увольняют диванные эксперты!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1491

      GM > Фан666 18 октября 2017, 00:26

      Это дело наживное. Болельщики Спартака подобны флюгеру.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 18 октября 2017, 00:09

      Самая крупная? Так может в плей-офф Лиге Чемпионов с "Реалом" тогда сыграть? Раз нужен раздражитель... :-)))

      5
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      ...
      Рейтинг: +793

      Dimonadze > cska-62 18 октября 2017, 00:15

      И там обновить рекорд

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Dimonadze 18 октября 2017, 00:35

      Так об этом и речь... :-)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +33554

      oyabun 18 октября 2017, 00:08

      Самая крупная и надеюсь не последняя победа. Хочется верить что это придаст Спартаку по-хорошему, уверенности в собственных силах, спортивной злости в тяжелых ситуациях и опыта крупных побед над "посеянными" фаворитами.

      7
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 18 октября 2017, 00:07

      главное без самогонки обойтись теперь)))))))) с победой!!!

      3
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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 18 октября 2017, 00:03

      ВЫ............ЛИ ТАК ВЫ.............ЛИ !!!!!!

      2
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