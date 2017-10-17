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    Глушаков – о разгроме «Севильи»: «Вся команда герои. Надо двигаться вперед с таким же настроем»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал итог матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором московский клуб разгромил «Севилью» (5:1).

    Данная победа позволила красно-белым подняться на второе место в группе Е.

    «Вся команда герои. Все молодцы. Турнир продолжается. Выиграли крупно. Рады победе, счастливы, но жизнь продолжается. Надо двигаться вперед с таким же настроем.

    В раздевалке мы немного засиделись. Момент был хороший, но они не реализовали. Не забиваешь ты – забивают тебе», – сказал Глушаков в эфире телеканала «Матч ТВ».

    «Спартак» разгромил «Севилью» в Лиге чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.10.2017 23:52
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 октября 2017, 12:19

      Спасибо парни за такой праздник! Молодцы и герои!

      1
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      Рейтинг: +142

      Антон Л 18 октября 2017, 03:26

      Вчерашняя победа - это просто праздник какой-то!
      По поводу заголовка. Редакция Бомбардира, у Вас корректорора нет, пишите с ошибками?

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 18 октября 2017, 00:14

      да вас сегодня на руках носить мы готовы вы подарили нам праздник вписали этот матч в историю клуба дерзайте в том же духе. МОЛОДЦЫ

      3
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 18 октября 2017, 00:14

      Такие игры вдохновляют!! Продолжайте творить футбол!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +12439

      Вомбат 18 октября 2017, 00:09

      Наверное, игроки Спартака только сегодня сами поняли как здорово они могут играть. Но теперь они будут это знать. Это не значит зазнаваться. Это значит не бояться никого.

      4
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 18 октября 2017, 00:04

      Провели просто фантастический матч! Спасибо всем! Каррера - гений!

      4
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 18 октября 2017, 00:01

      Хотелось бы отдать должное Ещенко, которого часто критикуют. Голевую он сегодня выдал изумительную. Ну и самоотдача у него, как всегда, на высоте. И главное, без серьезных косяков))

      7
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 18 октября 2017, 00:01

      Вот также и в Севилье сыграйте и выход из группы обеспечен...

      4
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      Рейтинг: +33554

      oyabun 17 октября 2017, 23:56

      Спасибо, Денис! Спасибо, вся команда!! Главное, не зазнавайтесь, вся борьба еще впереди. Ну а мы верим в вас и всегда поддерживаем. Вперед, Спартак!!!

      8
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      Рейтинг: +193

      PavelSKASPB 17 октября 2017, 23:55

      Ден устроил снова похороны испанцам!кэп красава

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