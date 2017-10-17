Глушаков – о разгроме «Севильи»: «Вся команда герои. Надо двигаться вперед с таким же настроем»

Спасибо парни за такой праздник! Молодцы и герои!
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал итог матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором московский клуб разгромил «Севилью» (5:1).
Данная победа позволила красно-белым подняться на второе место в группе Е.
«Вся команда герои. Все молодцы. Турнир продолжается. Выиграли крупно. Рады победе, счастливы, но жизнь продолжается. Надо двигаться вперед с таким же настроем.
В раздевалке мы немного засиделись. Момент был хороший, но они не реализовали. Не забиваешь ты – забивают тебе», – сказал Глушаков в эфире телеканала «Матч ТВ».
«Спартак» разгромил «Севилью» в Лиге чемпионов