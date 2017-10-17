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  • Глушаков – о разгроме «Севильи»: «Вся команда герои. Надо двигаться вперед с таким же настроем»

Глушаков – о разгроме «Севильи»: «Вся команда герои. Надо двигаться вперед с таким же настроем»

17 октября 2017, 23:52
10

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал итог матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором московский клуб разгромил «Севилью» (5:1).

Данная победа позволила красно-белым подняться на второе место в группе Е.

«Вся команда герои. Все молодцы. Турнир продолжается. Выиграли крупно. Рады победе, счастливы, но жизнь продолжается. Надо двигаться вперед с таким же настроем.

В раздевалке мы немного засиделись. Момент был хороший, но они не реализовали. Не забиваешь ты – забивают тебе», – сказал Глушаков в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Спартак» разгромил «Севилью» в Лиге чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Спартак Севилья Глушаков Денис
Комментарии (10)
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PavelSKASPB
1508273754
Ден устроил снова похороны испанцам!кэп красава
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oyabun
1508273762
Спасибо, Денис! Спасибо, вся команда!! Главное, не зазнавайтесь, вся борьба еще впереди. Ну а мы верим в вас и всегда поддерживаем. Вперед, Спартак!!!
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zico2205
1508274102
Вот также и в Севилье сыграйте и выход из группы обеспечен...
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Eddyson
1508274110
Хотелось бы отдать должное Ещенко, которого часто критикуют. Голевую он сегодня выдал изумительную. Ну и самоотдача у него, как всегда, на высоте. И главное, без серьезных косяков))
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mialkov
1508274251
Провели просто фантастический матч! Спасибо всем! Каррера - гений!
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Вомбат
1508274559
Наверное, игроки Спартака только сегодня сами поняли как здорово они могут играть. Но теперь они будут это знать. Это не значит зазнаваться. Это значит не бояться никого.
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insider_retro
1508274853
Такие игры вдохновляют!! Продолжайте творить футбол!!!
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Полная Канистра
1508274873
да вас сегодня на руках носить мы готовы вы подарили нам праздник вписали этот матч в историю клуба дерзайте в том же духе. МОЛОДЦЫ
Ответить
Антон Л
1508286362
Вчерашняя победа - это просто праздник какой-то! По поводу заголовка. Редакция Бомбардира, у Вас корректорора нет, пишите с ошибками?
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OfaZavr
1508318392
Спасибо парни за такой праздник! Молодцы и герои!
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