Глушаков – о разгроме «Севильи»: «Вся команда герои. Надо двигаться вперед с таким же настроем»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал итог матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором московский клуб разгромил «Севилью» (5:1).

Данная победа позволила красно-белым подняться на второе место в группе Е.

«Вся команда герои. Все молодцы. Турнир продолжается. Выиграли крупно. Рады победе, счастливы, но жизнь продолжается. Надо двигаться вперед с таким же настроем.

В раздевалке мы немного засиделись. Момент был хороший, но они не реализовали. Не забиваешь ты – забивают тебе», – сказал Глушаков в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Спартак» разгромил «Севилью» в Лиге чемпионов