Ари заявил, что надеется полностью восстановиться к концу ноября

Нападающий «Локомотива» Ари сообщил, что рассчитывает на полное восстановление от травмы к концу ноября.

Напомним, 31-летний бразилец повредил переднюю крестообразную связку правого колена 21 июля в матче второго тура РФПЛ с ЦСКА (3:1).

«Чувствую себя намного лучше с каждым днем. Я активно занимаюсь по индивидуальной программе и работаю с медицинским персоналом. Врачи наблюдают положительную динамику и очень довольны ходом восстановления. Не хотелось бы пока загадывать точные сроки восстановления, но я рассчитываю полностью восстановиться к 25 ноября.

Единственный минус в ходе восстановления – погода за окном. Характер травмы предполагает отсутствие резких перепадов температур, но, повторюсь, я с каждым днем работаю над своим восстановлением и хочу как можно скорее выйти на поле и помочь команде», – сказал Ари.

Ари перешел в «Локомотив» из «Краснодара» на правах аренды вначале нынешнего года. Летом красно-зеленые продлили ее еще на сезон.