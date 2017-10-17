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    Ари заявил, что надеется полностью восстановиться к концу ноября

    Нападающий «Локомотива» Ари сообщил, что рассчитывает на полное восстановление от травмы к концу ноября.

    Напомним, 31-летний бразилец повредил переднюю крестообразную связку правого колена 21 июля в матче второго тура РФПЛ с ЦСКА (3:1).

    «Чувствую себя намного лучше с каждым днем. Я активно занимаюсь по индивидуальной программе и работаю с медицинским персоналом. Врачи наблюдают положительную динамику и очень довольны ходом восстановления. Не хотелось бы пока загадывать точные сроки восстановления, но я рассчитываю полностью восстановиться к 25 ноября.

    Единственный минус в ходе восстановления – погода за окном. Характер травмы предполагает отсутствие резких перепадов температур, но, повторюсь, я с каждым днем работаю над своим восстановлением и хочу как можно скорее выйти на поле и помочь команде», – сказал Ари.

    Ари перешел в «Локомотив» из «Краснодара» на правах аренды вначале нынешнего года. Летом красно-зеленые продлили ее еще на сезон.

    Источник: ТАСС

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    17.10.2017 13:18
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 18 октября 2017, 10:09

      Где Чорлука, почему о нём ни слуху не духу!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 17 октября 2017, 19:55

      #ИзвиниЭдерНоАриЛучше

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13

      Пято4ка23Rus 17 октября 2017, 16:32

      ари уже не тот...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 17 октября 2017, 14:05

      ждем

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 17 октября 2017, 13:56

      Тогда можешь не спешить, готовься на второй круг.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 17 октября 2017, 13:31

      его нехватает Локо

      -1
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