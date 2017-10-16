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    Каррера: «У «Севильи» нет слабых мест, «Спартак» должен провести идеальный матч»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в преддверии матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против «Севильи» заявил, что у соперника нет слабых мест. По словам итальянского специалиста, для достижения положительного результата красно-белым нужно провести идеальный с точки зрения тактики и «физики» матч.

    «Спартак» в матчах отталкивается от себя, а также от соперника. Мы всегда выходим на поле побеждать, но противник позволяет или не позволяет сделать что-то на поле. С «Ливерпулем» (1:1) у нас что-то получилось, но мы сыграли от обороны, потому что соперник заставил нас так действовать. Завтра сложный матч против сильной команды с качественным составом, которая выиграла три кубка Лиги Европы подряд, против нее будет нелегко играть.

    У них нет слабых сторон, это сильная команда, которая играет в хороший футбол, с интересными игроками. Мы должны провести идеальный матч с тактической и физической точек зрения, ведь «Севилья» привыкла играть в таких турнирах, ее игроки привыкли играть на таком уровне. Нет никакой разницы, это будет такой же важный и сложный матч, как с «Ливерпулем». Безусловно, восстановились некоторые игроки, но в остальном ничего не меняется.

    Испанский футбол сложен, потому что все игроки техничны, играют хорошо в пас, это известная «тики-така», – сказал Каррера.

    Поединок «Спартак» – «Севилья» состоится во вторник, 17 октября, и начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: ТАСС

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    16.10.2017 16:53
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 17 октября 2017, 09:54

      От себя надо играть,тогда можно выиграть.А в защите наши никогда не умели играть и не умеют,один раз повезло второго не будет.

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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 16 октября 2017, 23:00

      значит в 3 центральных будет играть. Хренова!!! просмес в такой расстановке теряется. Желаю победы.

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 16 октября 2017, 19:05

      Желаю "Спартаку" удачи! Но с момента жеребьёвки писал, что опасаюсь "Севилью" больше, чем "Ливерпуль" Клоппа. Каррера прав, красно-белые должны прыгнуть завтра выше головы!

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 октября 2017, 18:29

      надеемся на идеальный матч.

      2
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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 16 октября 2017, 18:04

      Массимо,не надо ссать заранее , это как раз и есть самое слабое место. Трава зелёная , мяч круглый , ВПЕРЁД СПАРТАК !!!

      2
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 16 октября 2017, 17:41

      Не существует игроков и команд без слабых мест... Тренер должен найти слабину и вселить в игроков уверенность в правильности выбранной модели игры... Серьёзный турнир и здесь нельзя поплыть ни от быстрого гола, ни от 0-2 к 10-ой минуте... Если надо, тренер поправит, но никакой анархии и соплей!!
      Идеальный матч, как идеальный шторм должен дать решительный ответ о готовности команды к сложнейшим испытаниям!!! Удачи!!

      3
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      Рейтинг: +234

      Zenitovec1990 > insider_retro 16 октября 2017, 20:29

      Тула вчера провела идеальный матч, так что есть пример))))

      1
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro > Zenitovec1990 16 октября 2017, 20:33

      О дааа!! Это было нЕчто!! Причём иногда бывает классный матч, а результат не в кассу... А туляки, действительно, были близки к совершенству!... Любые примеры поучительны, смотря кто и как их воспринимает...))

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      Рейтинг: +234

      Zenitovec1990 > insider_retro 16 октября 2017, 23:27

      Такой же матч Зенит провел со Спартаком и Краснодаром, увы но я 19 лет болею за зенит и частенько бывают такие матчи, столько примеров таких команд было. что и вспомнить трудно

      0
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      Рейтинг: +76

      bashnat013 16 октября 2017, 16:55

      0-2 неплохой результат

      -3
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > bashnat013 16 октября 2017, 18:12

      В Севилье?

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