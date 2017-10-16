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  • Каррера: «У «Севильи» нет слабых мест, «Спартак» должен провести идеальный матч»

Каррера: «У «Севильи» нет слабых мест, «Спартак» должен провести идеальный матч»

16 октября 2017, 16:53
12

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в преддверии матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против «Севильи» заявил, что у соперника нет слабых мест. По словам итальянского специалиста, для достижения положительного результата красно-белым нужно провести идеальный с точки зрения тактики и «физики» матч.

«Спартак» в матчах отталкивается от себя, а также от соперника. Мы всегда выходим на поле побеждать, но противник позволяет или не позволяет сделать что-то на поле. С «Ливерпулем» (1:1) у нас что-то получилось, но мы сыграли от обороны, потому что соперник заставил нас так действовать. Завтра сложный матч против сильной команды с качественным составом, которая выиграла три кубка Лиги Европы подряд, против нее будет нелегко играть.

У них нет слабых сторон, это сильная команда, которая играет в хороший футбол, с интересными игроками. Мы должны провести идеальный матч с тактической и физической точек зрения, ведь «Севилья» привыкла играть в таких турнирах, ее игроки привыкли играть на таком уровне. Нет никакой разницы, это будет такой же важный и сложный матч, как с «Ливерпулем». Безусловно, восстановились некоторые игроки, но в остальном ничего не меняется.

Испанский футбол сложен, потому что все игроки техничны, играют хорошо в пас, это известная «тики-така», – сказал Каррера.

Поединок «Спартак» – «Севилья» состоится во вторник, 17 октября, и начнется в 21:45 по московскому времени.

Источник: ТАСС
Лига чемпионов Спартак Севилья Каррера Массимо
Комментарии (12)
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bashnat013
1508162155
0-2 неплохой результат
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insider_retro
1508164908
Не существует игроков и команд без слабых мест... Тренер должен найти слабину и вселить в игроков уверенность в правильности выбранной модели игры... Серьёзный турнир и здесь нельзя поплыть ни от быстрого гола, ни от 0-2 к 10-ой минуте... Если надо, тренер поправит, но никакой анархии и соплей!! Идеальный матч, как идеальный шторм должен дать решительный ответ о готовности команды к сложнейшим испытаниям!!! Удачи!!
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DOCTOR PENALTY
1508166244
Массимо,не надо ссать заранее , это как раз и есть самое слабое место. Трава зелёная , мяч круглый , ВПЕРЁД СПАРТАК !!!
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OfaZavr
1508167777
надеемся на идеальный матч.
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VVM1964
1508169261
ЕСЛИ БУДЕТ НАСТРОЙ , КАК С ЛИВЕРПУЛЕМ ТО .... ???
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cska-62
1508169953
Желаю "Спартаку" удачи! Но с момента жеребьёвки писал, что опасаюсь "Севилью" больше, чем "Ливерпуль" Клоппа. Каррера прав, красно-белые должны прыгнуть завтра выше головы!
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Отчаянный Пердун
1508184051
значит в 3 центральных будет играть. Хренова!!! просмес в такой расстановке теряется. Желаю победы.
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Gullit 76
1508223258
От себя надо играть,тогда можно выиграть.А в защите наши никогда не умели играть и не умеют,один раз повезло второго не будет.
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