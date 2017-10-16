Каррера: «У «Севильи» нет слабых мест, «Спартак» должен провести идеальный матч»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в преддверии матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против «Севильи» заявил, что у соперника нет слабых мест. По словам итальянского специалиста, для достижения положительного результата красно-белым нужно провести идеальный с точки зрения тактики и «физики» матч.

«Спартак» в матчах отталкивается от себя, а также от соперника. Мы всегда выходим на поле побеждать, но противник позволяет или не позволяет сделать что-то на поле. С «Ливерпулем» (1:1) у нас что-то получилось, но мы сыграли от обороны, потому что соперник заставил нас так действовать. Завтра сложный матч против сильной команды с качественным составом, которая выиграла три кубка Лиги Европы подряд, против нее будет нелегко играть.

У них нет слабых сторон, это сильная команда, которая играет в хороший футбол, с интересными игроками. Мы должны провести идеальный матч с тактической и физической точек зрения, ведь «Севилья» привыкла играть в таких турнирах, ее игроки привыкли играть на таком уровне. Нет никакой разницы, это будет такой же важный и сложный матч, как с «Ливерпулем». Безусловно, восстановились некоторые игроки, но в остальном ничего не меняется.

Испанский футбол сложен, потому что все игроки техничны, играют хорошо в пас, это известная «тики-така», – сказал Каррера.

Поединок «Спартак» – «Севилья» состоится во вторник, 17 октября, и начнется в 21:45 по московскому времени.