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    Каррера: «Никогда не скажу, что «Спартак» устраивает третье место в группе Лиги чемпионов»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подчеркнул, что никогда не назовет третье место в групповом раунде Лиги чемпионов приемлемым для команды результатом.

    «Несмотря на сложную группу, никогда не скажу, что мы будем удовлетворены третьим местом. Как я сказал ранее, для достижения максимального результата мы обязаны выкладываться по максимуму. В этом случае все возможно. Мы стремимся к вершине», – сказал Каррера.

    Во вторник, 17 октября, красно-белые в Москве примут «Севилью» в рамках третьего тура группового этапа. После двух матчей в активе «Спартака» два очка. Испанская команда набрала четыре балла и возглавляет группу Е.

    Источник: ESPN

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    16.10.2017 15:37
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1341

      САНЁК17 16 октября 2017, 20:02

      увы но на самом деле пока так

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 октября 2017, 18:18

      правильный подход. главное выкладываться на полную а там уж как получиться.

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 16 октября 2017, 16:29

      в футболе всё может случится всё зависит от настроя и удачи .Верю в победу ДОЛЖЫ ОБЫГРЫВАТЬ

      4
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 16 октября 2017, 16:25

      нужно реально смотреть на вещи

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      Рейтинг: +588

      спартач-тверь 16 октября 2017, 16:04

      Объективно- третье место на сегодня это нормально

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      Рейтинг: +2697

      turist82 > спартач-тверь 16 октября 2017, 16:20

      Посмотрел я пару матчей Севильи...ну и не увидел там ничего такого, что нельзя было бы обыграть. Если выйдут биться то выиграют наши

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      Рейтинг: +2054

      almanev > turist82 16 октября 2017, 16:35

      Согласен, но объективно на сегодня уровень российского футбола - Лига Европы.

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