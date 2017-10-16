Каррера: «Никогда не скажу, что «Спартак» устраивает третье место в группе Лиги чемпионов»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подчеркнул, что никогда не назовет третье место в групповом раунде Лиги чемпионов приемлемым для команды результатом.

«Несмотря на сложную группу, никогда не скажу, что мы будем удовлетворены третьим местом. Как я сказал ранее, для достижения максимального результата мы обязаны выкладываться по максимуму. В этом случае все возможно. Мы стремимся к вершине», – сказал Каррера.

Во вторник, 17 октября, красно-белые в Москве примут «Севилью» в рамках третьего тура группового этапа. После двух матчей в активе «Спартака» два очка. Испанская команда набрала четыре балла и возглавляет группу Е.