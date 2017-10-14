Примера. Суарес спас «Барселону» от поражения от «Атлетико»

Состоялся очередной матч восьмого тура испанской Примеры. «Барселона» в гостях не сумела победить «Атлетико». Команды обменялись голами, причем гости сумели отыграться лишь в последние десять минут.

Несмотря на потерю очков, каталонцы продолжают уверенно лидировать в соревновании.

Чемпионат Испании. Примера. 8-й тур

Атлетико – Барселона – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Ньигес, 21; 1:1 – Суарес, 82.

«Атлетико»: Облак, Савич, Годин, Хуанфран, Луис, Габи (Торрес, 83), Ньигес, Коке, Феррейра-Карраско (Тейе, 73), Гризманн, Корреа (Гайтан, 59).

«Барселона»: Тер Стеген, Семеду (Роберто, 61), Пике, Ракитич (Паулиньо, 79), Бускетс, Иньеста (Деулофеу, 61), Суарес, Месси, Альба, Гомеш, Умтити.

Предупреждения: Габи, 14; Ньигес,90+2; Гризманн, 90+3 – Умтити, 33; Ракитич, 45+1.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры