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    Примера. Суарес спас «Барселону» от поражения от «Атлетико»

    Состоялся очередной матч восьмого тура испанской Примеры. «Барселона» в гостях не сумела победить «Атлетико». Команды обменялись голами, причем гости сумели отыграться лишь в последние десять минут.

    Несмотря на потерю очков, каталонцы продолжают уверенно лидировать в соревновании.

    Чемпионат Испании. Примера. 8-й тур

    Атлетико – Барселона – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Ньигес, 21; 1:1 – Суарес, 82.

    «Атлетико»: Облак, Савич, Годин, Хуанфран, Луис, Габи (Торрес, 83), Ньигес, Коке, Феррейра-Карраско (Тейе, 73), Гризманн, Корреа (Гайтан, 59).

    «Барселона»: Тер Стеген, Семеду (Роберто, 61), Пике, Ракитич (Паулиньо, 79), Бускетс, Иньеста (Деулофеу, 61), Суарес, Месси, Альба, Гомеш, Умтити.

    Предупреждения: Габи, 14; Ньигес,90+2; Гризманн, 90+3 – Умтити, 33; Ракитич, 45+1.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.10.2017 23:36
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 15 октября 2017, 07:07

      Да

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 15 октября 2017, 00:30

      Месси не всесилен....

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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 > zico2205 15 октября 2017, 01:14

      Думаю, он устал после матчей сборной. Плюс перелеты.

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      Рейтинг: +428

      Ronaldinho R10 14 октября 2017, 23:54

      Реализации у нас - 0. Печалит и абсолютно прозрачная, однообразная тактическая модель. Все сводится к 2 действиям - подать на Суареса или отдать на Месси. Такое ощущение, что все остальные в клубе разучились играть в футбол. Эх... после того как посмотришь МанСити, на Барсу смотришь с болью и сожалением. #гвардиолавернись

      0
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > Ronaldinho R10 15 октября 2017, 00:59

      а при гвардиоле что была другая модель??? кроме того не сравнивай, там все были помоложе, + хави с иньестой зажигал, а сейчас кто??? ракитич? гомеш? или кто?

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      Рейтинг: +575

      Mark68 14 октября 2017, 23:42

      Хорошо!!! Нормально)..) Не скажу ,что счёт по игре, "Барса" могла победить. "Атлетико" в своём стиле),правда как то уж рановато они сегодня "закрылись" и стали играть на удержание счёта.)

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      Рейтинг: +13

      Tarikk77 14 октября 2017, 23:41

      Как можно по такой игре написать в заголовке «спас»? Скорее добился более чем заслуженного. Как напишут... :)

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