Левандовски списал поражение «Баварии» от «Реала» на свою травму

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски вспомнил прошлогоднее противостояние с «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Поляк уверен, что если бы он не был травмирован, то исход этих матчей мог быть другим.

«В первом сезоне под руководством Карло Анчелотти мы играли весьма достойно, показывали хороший результат. У нас были хорошие шансы сыграть в финале Лиги чемпионов, но этому помешала моя травма.

Думаю, мы могли бы победить «Реал» в четвертьфинале и выйти в финал, если бы в Мадриде я был в своей оптимальной форме. И кто знает, возможно, мы бы выиграли и турнир», – приводит слова Левандовского ESPN FC.

Напомним, что в первом матче «Бавария» уступила «Реалу» со счетом 1:2. Левандовски пропустил эту встречу из-за травмы плеча. В ответной игре немцы снова уступили (2:4), а форвард сборной Польши забил один из голов.