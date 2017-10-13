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    Левандовски списал поражение «Баварии» от «Реала» на свою травму

    Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски вспомнил прошлогоднее противостояние с «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Поляк уверен, что если бы он не был травмирован, то исход этих матчей мог быть другим.

    «В первом сезоне под руководством Карло Анчелотти мы играли весьма достойно, показывали хороший результат. У нас были хорошие шансы сыграть в финале Лиги чемпионов, но этому помешала моя травма.

    Думаю, мы могли бы победить «Реал» в четвертьфинале и выйти в финал, если бы в Мадриде я был в своей оптимальной форме. И кто знает, возможно, мы бы выиграли и турнир», – приводит слова Левандовского ESPN FC.

    Напомним, что в первом матче «Бавария» уступила «Реалу» со счетом 1:2. Левандовски пропустил эту встречу из-за травмы плеча. В ответной игре немцы снова уступили (2:4), а форвард сборной Польши забил один из голов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.10.2017 07:29
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1341

      САНЁК17 13 октября 2017, 17:58

      Если нас убили бы,мы давно погибали

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 13 октября 2017, 10:42

      после драки кулаками не машут

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 октября 2017, 10:24

      если бы...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 13 октября 2017, 10:21

      Видалю это расскажи. Пусть пенальти научиться бить. Тогда может быть и играли в финале!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 13 октября 2017, 08:40

      При таком составе в Баварии есть незаменимые ?... Земляк Корейбы !!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +353

      Rebrova 13 октября 2017, 08:30

      мог бы быть, а мог бы и не быть.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3022

      Dgad 13 октября 2017, 08:03

      Бла бла бла...

      0
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