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Джордж Веа стал президентом Либерии

12 октября 2017, 10:17
15

Бывший нападающий «ПСЖ» и «Милана»Джордж Веа стал президентом Либерии, сообщает NigeriaPoliticsOnline. 51-летний либериец одержал победу в выборах со второй попытки – ранее он уже баллотировался в президенты своей страны в 2005 году.

Правда, национальная комиссия по выборам на данный момент не объявила официальные результаты президентских и законодательных выборов. По законодательству Либерии, если ни один из кандидатов не наберет более 50 процентов голосов, то состоится второй раунд голосования.

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Франция. Лига 1 ПСЖ Милан
Комментарии (15)
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Gullit 76
1507793047
Вот это новость!Поздравляю великого футболиста и желаю ему стать хорошим лидером своей страны!
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x-x-x-x-x
1507794156
не плохо карьера пошла
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insider_retro
1507795255
Мутно там всё и неоднозначно... В стране серьёзное противостояние нескольких политических сил и ставленников... Не просто ему будет заскочить в президентское кресло...
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Rockstody
1507795329
Веа, был хорош в футболе,надеюсь и президентом будет так же хорош.
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Sterh
1507795700
Ага. Еще ничего не объявили, но Бомбардир уже назвал его президентом..
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Pinasonic
1507796218
в 2005 году он тоже победил в первом туре, а затем проиграл во втором)) зачем писать тогда, что он президентом стал
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Алекс 914
1507797490
Зачем ему тренером клуба быть? Стал тренером целой страны! Такого еще вроде не было!
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DOCTOR PENALTY
1507798327
Буффон идёт в министры. Веа идёт в президенты. Футбол становится базовым видом для политиков. Заметьте - не дзюдо...
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3a zenit
1507799405
офигенный футболист был,но политика и футбол разные вещи.
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Vaval
1507802732
Дзюба 2018
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