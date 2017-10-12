Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Джордж Веа стал президентом Либерии

    Бывший нападающий «ПСЖ» и «Милана»Джордж Веа стал президентом Либерии, сообщает NigeriaPoliticsOnline. 51-летний либериец одержал победу в выборах со второй попытки – ранее он уже баллотировался в президенты своей страны в 2005 году.

    Правда, национальная комиссия по выборам на данный момент не объявила официальные результаты президентских и законодательных выборов. По законодательству Либерии, если ни один из кандидатов не наберет более 50 процентов голосов, то состоится второй раунд голосования.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.10.2017 10:17
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +880

      mishavandit 15 октября 2017, 08:51

      У Тотти появился шанс))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59

      Diman88888 12 октября 2017, 14:41

      Помню читал на бомбардире статью как Вея пробовал первый раз,а сейчас новость что он президент,добился своего,красавец

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55

      Vaval 12 октября 2017, 13:05

      Дзюба 2018

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 12 октября 2017, 12:10

      офигенный футболист был,но политика и футбол разные вещи.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 12 октября 2017, 11:52

      Буффон идёт в министры. Веа идёт в президенты. Футбол становится базовым видом для политиков. Заметьте - не дзюдо...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1564

      Decorhome 12 октября 2017, 11:42

      Во как футбол раскручивает

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +305

      Алекс 914 12 октября 2017, 11:38

      Зачем ему тренером клуба быть? Стал тренером целой страны! Такого еще вроде не было!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 12 октября 2017, 11:35

      Чего хотел того добился.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +69

      Pinasonic 12 октября 2017, 11:16

      в 2005 году он тоже победил в первом туре, а затем проиграл во втором)) зачем писать тогда, что он президентом стал

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Sterh 12 октября 2017, 11:08

      Ага. Еще ничего не объявили, но Бомбардир уже назвал его президентом..

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11