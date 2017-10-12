Бывший нападающий «ПСЖ» и «Милана»​ Джордж Веа стал президентом Либерии, сообщает NigeriaPoliticsOnline. 51-летний либериец одержал победу в выборах со второй попытки – ранее он уже баллотировался в президенты своей страны в 2005 году.

Правда, национальная комиссия по выборам на данный момент не объявила официальные результаты президентских и законодательных выборов. По законодательству Либерии, если ни один из кандидатов не наберет более 50 процентов голосов, то состоится второй раунд голосования.