Неймар: «Рад, что мой друг Месси сыграет на ЧМ-2018»

Нападающий сборной Бразилии Неймар признался, что рад выходу Аргентины на чемпионат мира-2018. Напомним, что в последнем туре отборочного турнира бело-голубые благодаря хет-трику Лионеля Месси обыграли Эквадор (3:1) и обеспечили себе поездку в Россию.

«Я рад за Месси. Буду рад видеть, как мой друг участвует в таком важном соревновании», – заявил Неймар.

Неймар и Месси ранее вместе выступали за «Барселону», однако этим летом бразилец перешел за 222 миллиона в «ПСЖ».