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    Неймар: «Рад, что мой друг Месси сыграет на ЧМ-2018»

    Нападающий сборной Бразилии Неймар признался, что рад выходу Аргентины на чемпионат мира-2018. Напомним, что в последнем туре отборочного турнира бело-голубые благодаря хет-трику Лионеля Месси обыграли Эквадор (3:1) и обеспечили себе поездку в Россию.

    «Я рад за Месси. Буду рад видеть, как мой друг участвует в таком важном соревновании», – заявил Неймар.

    Неймар и Месси ранее вместе выступали за «Барселону», однако этим летом бразилец перешел за 222 миллиона в «ПСЖ».

    Источник: Goal.com

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    11.10.2017 13:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 13 октября 2017, 23:26

      А вот "лучший друг" из "Реала" наоборот зол.

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      Рейтинг: +2141

      diadushka 11 октября 2017, 18:25

      а когда кляузы писал в УЕФА чтобы Барсу исключили из ЛЧ, не думал, что твой друг Месси, также, покинет такой важный турнир?!
      Лицемеришка продажная...........

      0
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 11 октября 2017, 14:38

      откровенно. молодец

      1
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      Рейтинг: +116

      Karakush 11 октября 2017, 14:18

      Все адекватные любители футбола рады!

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