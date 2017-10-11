Месси и игроки сборной Аргентины после выхода на ЧМ-2018 спели в раздевалке

Я рад что Аргентина не сотворила сенсацию!!! Месси беспорно - лучший!!! Но я так же хотел бы отметить Анхель Ди Мария, красавчик,работяга!!!! Я всегда ему симпатизировал!!! И если ПСЖ будет "распродавать" игроков в угоду правил ФИФА,то
не плохо было бы "Барселоне" купить Ди Мария.!!!
Футболисты сборной Аргентины отпраздновали выход на чемпионат мира-2018 танцами и песней.
Напомним, что в решающем матче отборочного турнира команда одержала победу над Эквадором (3:1). Все три гола у аргентинцев забил нападающий Лионель Месси.