Месси и игроки сборной Аргентины после выхода на ЧМ-2018 спели в раздевалке

Футболисты сборной Аргентины отпраздновали выход на чемпионат мира-2018 танцами и песней.

Напомним, что в решающем матче отборочного турнира команда одержала победу над Эквадором (3:1). Все три гола у аргентинцев забил нападающий Лионель Месси.