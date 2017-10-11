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    Месси и игроки сборной Аргентины после выхода на ЧМ-2018 спели в раздевалке

    Футболисты сборной Аргентины отпраздновали выход на чемпионат мира-2018 танцами и песней.

    Напомним, что в решающем матче отборочного турнира команда одержала победу над Эквадором (3:1). Все три гола у аргентинцев забил нападающий Лионель Месси.

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    Источник: Instagram

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    11.10.2017 12:15
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +575

      Mark68 11 октября 2017, 18:28

      Я рад что Аргентина не сотворила сенсацию!!! Месси беспорно - лучший!!! Но я так же хотел бы отметить Анхель Ди Мария, красавчик,работяга!!!! Я всегда ему симпатизировал!!! И если ПСЖ будет "распродавать" игроков в угоду правил ФИФА,то
      не плохо было бы "Барселоне" купить Ди Мария.!!!

      3
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      Рейтинг: -13

      Popularov 11 октября 2017, 15:09

      За три дня до решающей игры сб. Аргентины я писал: -
      "Очень даже ХОЧЕТСЯ видеть Месси у нас в России, на чемпионате Мира по футболу!
      Тут Всевышний решает за всех.
      А мы можем его попросить нам помочь и помочь Месси, вместе со сборной Аргентины, занять место, которое позволит Аргентине приехать в Москву на мировой праздник футбола!
      Такая возможность у сборной Аргентины есть и ей надо постараться.!

      И вот, Ура! Свершилось! Месси едет в Россию!
      Всевышний услышал наши МОЛИТВЫ и помог сборной Аргентины ПОБЕДИТЬ в последней игре: Эквадор – Аргентина - 1:3 (Ибарра, 1 - Месси, 12, 20, 62).
      Кудесник мяча Мессти ОТЛИЧИЛСЯ трижды!
      А некоторые говорят, что Всевышнего нет!
      Есть Всевышний и всегда был!
      Вот он и помог сборной Аргентине хорошо подготовиться к этой игре, сыграть на классе и ПОБЕДИТЬ!
      Благодарим Всевышнего за помощь, а Месси благодарим за ГОЛЫ, как ВЕНЕЦ творения команды Аргентины!
      Месси и Суарес разделили лидерство по голам в истории квалификации ЧМ в Южной Америке - по 21-му голу на их футбольном счету.
      Молодцы! Умеют ЗАБИВАТЬ!
      Равнение на Месси и Суареса!
      Обоих, будущим летом 2018 года, мы увидим в России.
      Мы рады приветствовать в России всех участников и гостей ЧЕМПИОНАТА Мира по ФУТБОЛУ - 2018 года!
      ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ГОСТЕПРИИМНУЮ И ДРУЖЕСТВЕННУЮ РОССИЮ!!!

      2
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      Рейтинг: +116

      Karakush 11 октября 2017, 14:17

      Люди искренне рады что прошли на главный футбольный турнир, поэтому и поют, браво!!! Молодцы!!!

      1
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 11 октября 2017, 14:15

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Лёнька Месячный - лox!

      -4
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 11 октября 2017, 14:14

      Рано радуешься Лёнька. На ЧМ тебе ничего не светит кроме 3 места в группе.

      -3
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > DeutschlandUberAlles 11 октября 2017, 14:27

      Ленька Слуцкий уже давно не работает в сборной........... поэтому 3 место в группе Черчесу будет светить)
      а если про Месси, то ему уже пора брать ЧМ.........

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 11 октября 2017, 14:03

      левая победа и не стыдно так праздновать. если бы Эквадор боролась за что то или хотя бы за честь то не прошлись бы. а так тихо взяли себе то что предложили и отдали игру. а кто выиграет и как был решен вверхах за команду. не зря все хором и уверенно кричали что они пройдут на турнир

      0
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 11 октября 2017, 13:45

      Как в том анекдоте, с такими оценками они ещё и поют..?)

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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 11 октября 2017, 13:19

      весь отбор куйнёй занимались

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 11 октября 2017, 12:46

      и месси дирижер.. заслужил )))

      1
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      Рейтинг: +76

      Leo_12 11 октября 2017, 12:23

      хорошо поют)))

      7
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