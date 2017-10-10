Посольство РФ в Великобритании пошутило над сборной Англии

Твиттер-аккаунт посольства РФ в Великобритании прокомментировал материал газеты Daily Star.

«Англия возьмет на чемпионат мира в России специальную команду наблюдения, чтобы избежать слежки (со стороны местных структур – прим. «Бомбардира»)», – звучит заголовок издания.

«Лучше бы взяли футбольную команду», – написано в твите посольства.

Напомним, подопечные Гарета Саутгейта досрочно вышли на ЧМ-2018 в результате победы над Словенией (1:0) в матче 9-го тура отборочного турнира.

Команда «трех львов» участвовала в 14-ти чемпионата мира, но победила только на одном – ЧМ-1966.

11 городов России примут турнир с 14-го июня 2018 года по 15-е июля.