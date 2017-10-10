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    Посольство РФ в Великобритании пошутило над сборной Англии

    Твиттер-аккаунт посольства РФ в Великобритании прокомментировал материал газеты Daily Star.

    «Англия возьмет на чемпионат мира в России специальную команду наблюдения, чтобы избежать слежки (со стороны местных структур – прим. «Бомбардира»)», – звучит заголовок издания.

    «Лучше бы взяли футбольную команду», – написано в твите посольства.

    Напомним, подопечные Гарета Саутгейта досрочно вышли на ЧМ-2018 в результате победы над Словенией (1:0) в матче 9-го тура отборочного турнира.

    Команда «трех львов» участвовала в 14-ти чемпионата мира, но победила только на одном – ЧМ-1966.

    11 городов России примут турнир с 14-го июня 2018 года по 15-е июля.

    Источник: Twitter

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    10.10.2017 21:32
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +97

      Костефан 11 октября 2017, 07:47

      РФ лучше бы о своей футбольной команде думать... Они то возьмут, не переживайте!

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 11 октября 2017, 06:43

      саксы в своем духе... пукан долбит еще...

      0
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 11 октября 2017, 00:13

      Англии как всегда ничего не светит . Был 66 год , но за ту победу они должны огромный памятник Тофику Бахрамову поставить на " Уэмбли " !

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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 10 октября 2017, 21:38

      Молодцы мидовцы! Господа англичане, если вы так обосрались, может вообще не ездить? Уж сколько вы такой хернёй пугаете.

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