Сборная Бразилии будет базироваться в Сочи

Претенденты теперь будут в Альпах балдеть, а Бразильцы на побережье плющиться!!
Сборная Бразилии, оформившая поездку на чемпионат мира-2018, во время проведения турнира будет базироваться в Сочи. Известно, что этот отель претендовала сборная Австрии, но команда заняла лишь четвертое место в отборочной группе, не выйдя в финальную стадию.
Ранее сообщалось, что бразильцы также обдумывали вариант базирования в Казани.
Sochi conquista Tite para ser a casa da Seleção na Copa: conheça os detalhes do hotel cinco estrelas https://t.co/ByZuP4Nt1W pic.twitter.com/F6q7SpAy7C— globoesportecom (@globoesportecom) 8 октября 2017 г.