Сборная Бразилии будет базироваться в Сочи

Сборная Бразилии, оформившая поездку на чемпионат мира-2018, во время проведения турнира будет базироваться в Сочи. Известно, что этот отель претендовала сборная Австрии, но команда заняла лишь четвертое место в отборочной группе, не выйдя в финальную стадию.

Ранее сообщалось, что бразильцы также обдумывали вариант базирования в Казани.