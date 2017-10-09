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    Сборная Бразилии будет базироваться в Сочи

    Сборная Бразилии, оформившая поездку на чемпионат мира-2018, во время проведения турнира будет базироваться в Сочи. Известно, что этот отель претендовала сборная Австрии, но команда заняла лишь четвертое место в отборочной группе, не выйдя в финальную стадию.

    Ранее сообщалось, что бразильцы также обдумывали вариант базирования в Казани.

    Источник: Twitter

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    09.10.2017 06:33
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +70672

      insider_retro 11 октября 2017, 21:33

      Претенденты теперь будут в Альпах балдеть, а Бразильцы на побережье плющиться!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5444

      Приус 11 октября 2017, 05:40

      Было бы странно, если они выбрали Норильск.

      9
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    • ...
      Рейтинг: +571

      levon_man 9 октября 2017, 16:48

      Насколько помню во время Кубка Федерации Сочи забронировали немцы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 9 октября 2017, 14:07

      там им Ашот сделает кашот)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +301

      23igkra 9 октября 2017, 10:02

      Максимально близкая среда для них

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 9 октября 2017, 07:35

      Выбрали самое дорогое место.

      1
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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля > ДАША Д 9 октября 2017, 11:40

      Там море чёрное, песок и пляж!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY > ДАША Д 9 октября 2017, 12:09

      У них же самая дорогая сборная. Один Неймар - 222222222 чего-то там в рублях????

      0
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 9 октября 2017, 07:00

      Судя по фото это Radisson Blu Paradise Resord & Spa цены Селисао дерзайте.

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      Рейтинг: +71

      Slemanort > Dellleone 9 октября 2017, 17:33

      Ошибаешься!!! Это Swiss отель. В Сочи. А немцы будут в radisson spa в Адлере. Осталось еще 1 база самая нищая это ГК Спутник))) Там как раз не давно Шинник тусил)))

      2
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