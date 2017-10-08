«Барселону» покинул сотрудник, который смог добиться перехода в стан каталонцев Неймара

На него спишут все неудачи. А Месси не причём, он рабочая лошадь, которая тянет Барсу вперёд и он имеет право давать советы.
Структуру «Барселоны» покинул Рауль Санслехи, который отвечал за переговоры с потенциальными новичками клуба. После 15 лет работы в команде специалист решил уйти по собственному желанию, увидев, что он не вписывается в новую систему каталонцев. Санлехи в 2013 году провел тяжелейшие переговоры по переходу Неймара. Он же в 2016 году смог убедить бразильца не уходить в «ПСЖ», но безуспешно пытался удержать форварда этим летом.
Ранее отмечалось, что Санлехи стал критически смотреть на трансферную политику «Барселоны» и ее поведение на рынке.