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  • «Барселону» покинул сотрудник, который смог добиться перехода в стан каталонцев Неймара

«Барселону» покинул сотрудник, который смог добиться перехода в стан каталонцев Неймара

8 октября 2017, 07:15
7

Структуру «Барселоны» покинул Рауль Санслехи, который отвечал за переговоры с потенциальными новичками клуба. После 15 лет работы в команде специалист решил уйти по собственному желанию, увидев, что он не вписывается в новую систему каталонцев. Санлехи в 2013 году провел тяжелейшие переговоры по переходу Неймара. Он же в 2016 году смог убедить бразильца не уходить в «ПСЖ», но безуспешно пытался удержать форварда этим летом.

Ранее отмечалось, что Санлехи стал критически смотреть на трансферную политику «Барселоны» и ее поведение на рынке.

Источник: Marca
Испания. Примера Барселона Неймар
Комментарии (7)
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Etiainen
1507440490
очень важная инфа. жить без нее не смогли бы
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сапёр75
1507441561
На безбедную старость наверника заработал)
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BarStep
1507442728
Впарить ПСЖ Неймара за такие бабки! Теперь он будет востребован на рынке купи/продай...
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Gullit 76
1507447315
Скоро сообщат что он пропал без вести.
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multi1984
1507449572
Лучше бы матчи освещали ,а не кто сколько трусов купил. Желтая газетенка..А то в матчах составы по 5-6 человек..Больше действительно футбольной информации и качественной бы!!!
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DOCTOR PENALTY
1507452689
Неплохо бы пообщаться с этим челом, работал он с очень крутыми людьми, у которых немыслимые запросы, отвратительные характеры. А здесь судя по всему его достал Месси, который явно лезет не в свои дела, диктует кого брать, кого не брать. Чтобы разрядить ситуацию, хозяева клуба решили ,видимо, пожертвовать Раулем. Но у него всё будет нормально, такие люди на дороге не валяются. Вот бы его в Спартак.
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Александр52
1507492814
На него спишут все неудачи. А Месси не причём, он рабочая лошадь, которая тянет Барсу вперёд и он имеет право давать советы.
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