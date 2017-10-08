Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Барселону» покинул сотрудник, который смог добиться перехода в стан каталонцев Неймара

    Структуру «Барселоны» покинул Рауль Санслехи, который отвечал за переговоры с потенциальными новичками клуба. После 15 лет работы в команде специалист решил уйти по собственному желанию, увидев, что он не вписывается в новую систему каталонцев. Санлехи в 2013 году провел тяжелейшие переговоры по переходу Неймара. Он же в 2016 году смог убедить бразильца не уходить в «ПСЖ», но безуспешно пытался удержать форварда этим летом.

    Ранее отмечалось, что Санлехи стал критически смотреть на трансферную политику «Барселоны» и ее поведение на рынке.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.10.2017 07:15
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Александр52 8 октября 2017, 23:00

      На него спишут все неудачи. А Месси не причём, он рабочая лошадь, которая тянет Барсу вперёд и он имеет право давать советы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 8 октября 2017, 11:51

      Неплохо бы пообщаться с этим челом, работал он с очень крутыми людьми, у которых немыслимые запросы, отвратительные характеры. А здесь судя по всему его достал Месси, который явно лезет не в свои дела, диктует кого брать, кого не брать. Чтобы разрядить ситуацию, хозяева клуба решили ,видимо, пожертвовать Раулем. Но у него всё будет нормально, такие люди на дороге не валяются. Вот бы его в Спартак.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +371

      multi1984 8 октября 2017, 10:59

      Лучше бы матчи освещали ,а не кто сколько трусов купил. Желтая газетенка..А то в матчах составы по 5-6 человек..Больше действительно футбольной информации и качественной бы!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 8 октября 2017, 10:21

      Скоро сообщат что он пропал без вести.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7867

      BarStep 8 октября 2017, 09:05

      Впарить ПСЖ Неймара за такие бабки! Теперь он будет востребован на рынке купи/продай...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15876

      сапёр75 8 октября 2017, 08:46

      На безбедную старость наверника заработал)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +825

      Etiainen 8 октября 2017, 08:28

      очень важная инфа. жить без нее не смогли бы

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11