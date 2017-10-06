Отбор на ЧМ-2018. Месси не помог Аргентине обыграть Перу

В рамках 17-го тура отборочного турнира в зоне КОНМЕБОЛ состоялся матч, в котором сборная Аргентины принимала на своем поле команду Перу. Игра закончилась со счетом 0:0. Стоит отметить, что Лионель Месси отыграл за хозяев все 90 минут.

После этой встречи Аргентина занимает лишь шестое место в турнирной таблице, имея на своем счету 25 очков. В последнем туре аргентинцы сыграют на выезде со сборной Эквадора, которая уже потеряла все шансы оказаться в России в будущем году.

Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 17 тур

Аргентина – Перу – 0:0

Календарь отборочного турнира ЧМ-2018 (КОНМЕБОЛ)

Таблица отборочного турнира ЧМ-2018 (КОНМЕБОЛ)