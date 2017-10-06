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    Отбор на ЧМ-2018. Месси не помог Аргентине обыграть Перу

    В рамках 17-го тура отборочного турнира в зоне КОНМЕБОЛ состоялся матч, в котором сборная Аргентины принимала на своем поле команду Перу. Игра закончилась со счетом 0:0. Стоит отметить, что Лионель Месси отыграл за хозяев все 90 минут.

    После этой встречи Аргентина занимает лишь шестое место в турнирной таблице, имея на своем счету 25 очков. В последнем туре аргентинцы сыграют на выезде со сборной Эквадора, которая уже потеряла все шансы оказаться в России в будущем году.

    Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 17 тур

    Аргентина – Перу – 0:0

    Календарь отборочного турнира ЧМ-2018 (КОНМЕБОЛ)

    Таблица отборочного турнира ЧМ-2018 (КОНМЕБОЛ)

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.10.2017 06:30
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +15

      Zorro28 6 октября 2017, 23:42

      Уж поверьте в Аргентине, даже любой мальчишка точно знают кто величайший игрок в истории, и это точно не Месси.

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 6 октября 2017, 09:05

      В Зените теперь будут свой ЧМ проводить.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 6 октября 2017, 08:36

      Ну ипать копать таких игроков теперь не увидим(Хотя если они не попали, какие они нах вообще игроки, так миллионеры из трущёб)))

      2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 6 октября 2017, 08:29

      Просто обыграть Эквадор и как минимум пятые.

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      Рейтинг: +15

      Zorro28 > Gullit 76 6 октября 2017, 23:34

      Просто обыграть не получится, Месси это не Марадона который мог на своих плечах в одиночку тащить такое стадо баранов как выразился Асприлья.

      0
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 6 октября 2017, 07:28

      Потеря № 1 )

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