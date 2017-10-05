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    Инсинье: «Барселона»? Горд, что остался в «Наполи»

    Полузащитник «Наполи» Лоренцо Инсинье отметил, что теперь не думает о переходе в «Барселону». Игрок прошлым летом входил в сферу интересов каталонцев.

    «Все знают, что «Барселона» – лучшая команда в мире. Я бы поиграл бы в одной команде с Лионелем Месси и Луисом Суаресом. Однако теперь все мои мысли о «Наполи». Горд, что остался в команде. Надеюсь, мы сможем выиграть значимый трофей», – заявил футболист.

    В нынешнем сезоне хавбек провел в чемпионате Италии семь матчей, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

    Источник: Football Italia

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    05.10.2017 18:59
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