Инсинье: «Барселона»? Горд, что остался в «Наполи»

Полузащитник «Наполи» Лоренцо Инсинье отметил, что теперь не думает о переходе в «Барселону». Игрок прошлым летом входил в сферу интересов каталонцев.

«Все знают, что «Барселона» – лучшая команда в мире. Я бы поиграл бы в одной команде с Лионелем Месси и Луисом Суаресом. Однако теперь все мои мысли о «Наполи». Горд, что остался в команде. Надеюсь, мы сможем выиграть значимый трофей», – заявил футболист.

В нынешнем сезоне хавбек провел в чемпионате Италии семь матчей, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.