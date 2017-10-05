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Уткин: «Путин изобличил Фурсенко во лжи и одернул болтуна»

5 октября 2017, 12:14
54

Известный спортивный комментатор Василий Уткин прокомментировал замечание со стороны президента России Владимира Путина в адрес президента «Зенита» Сергея Фурсенко. Глава государства отметил, что в последнем матче команды в Лиге Европы с «Реалом Сосьедад» (3:1) в основном составе питерцев значились восемь легионеров.

«Нужно понимать, что Путин не говорил о восьми легионерах, а изобличил Фурсенко во лжи. У Фурсенко же всегда язык идет впереди головы. Он же пытается говорить, вот красота футбола, мы продвигаем вперед наш футбол. Путин ему предложил вернуться на восемь шагов назад.

Люди типа Фурсенко как всегда несут бравурную речь. Путин одернул болтуна. Путин просто предложил Фурсенко посчитать количество легионеров в команде, а потом говорить о красоте футбола, продвижении и т.д.», – заявил Уткин.

Ранее сообщалось, что лимит на легионеров в РФПЛ может измениться со следующего сезона.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Зенит Уткин Василий Фурсенко Сергей Путин Владимир
Комментарии (54)
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subbotaspartak
1507196977
Нам везде врут, где дело касается газа. Заразы.
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3a zenit
1507198354
вот же бля звиздаболы за свистели с разных сторон,а если Зенит выпустил в составе одних россиян и проиграл матч ЛЕ ,лучше было бы для кого?
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Полная Канистра
1507198744
красиво сказал утёнок одёрнул болтуна теперь вся страна знает этого болтуна. Но утятину не люблю не переношу эту гадость
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turist82
1507199729
ПроФурсенка помнится авторитетно заявлял что наша сборная выиграет домашний чемпионат мира. Свистеть то оно - не мешки ворочать
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Dart Veider
1507202905
Фурсенко и так является один из главных жопализов Путлера
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bset
1507206344
Один болтун одернул другого болтуна и третий болтун об этом дал интервью.
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red_blue_fury
1507206958
да и х..й с ними....с обоими!!!! p.s. Путин молодец)))
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Sanloko
1507207613
Что фурсенко - эпичный пистапол - это и без Васи все прекрасно знают, но и сам Вася порою недалеко от него ходит
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max74
1507209742
Вася ЛИЗНУЛ
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Popularov
1507216770
"8 ИНОСТРАНЦЕВ БЕГАЕТ ЗА "ЗЕНИТ". МОЛОДЕЦ, СЕРГЕЙ". Футбольный ДИАЛОГ ПУТИНА И ФУРСЕНКО с ТОНКИМ намёком на толстые лимитные обстоятельства Зенита. А как Зенит играл с Анжи??? 6 легионеров и ещё два вышли на замену легионерам. Итого 8 человек играли за Зенит в одном матче! А потом, после игры, Фурсенко, чтобы оправдать ничейную игру Зенита, НА ГРАНИ ПОРАЖЕНИЯ, стал валить на качество газона. Но газон здесь НЕ ПРИЧЁМ, на Крестовском не лучше! Анжи, за счёт большой футбольной самоотдачи и игровой дисциплины, показали всем, как надо играть против легионерного Зенита. Все они, и Фурсенко, и Орлов, и Лунёв, и другие, не хотят видеть ОЧЕВИДНОГО! Футбольного УПОРСТВА и самоотдачи игроков Анжи, и их отличную подготовку к матчу тренера Вадима Скрипченко! Они боятся признаться в том, что Анжи ПЕРЕИГРАЛ хвалёный легионерный Зенит, своими игроками, которые стоят намного меньше чем зенитовские! А ведь Зенит ВЫЛОЖИЛ огромные деньги за легионеров, а Анжи их ОБЫГРАЛО и только чудо помогло Зениту не проиграть! В этом матче с Зенитом, Анжи был достоин ПОБЕДЫ, как и в матче со Спартаком!!! Анжи всем и Мутко показали, что и наши игроки могут ИГРАТЬ и побеждать легионеров! В Анжи играло несколько легионеров, но не больше зенитовских. Примеров много, как наши игроки могут на РАВНЫХ играть с ТОЛСТОСУМАМИ, которые за счёт легионеров хотят выезжать. Российские игроки должны играть и они могут на РАВНЫХ соперничать с легионерами. Владимир Путин предлагает отличное решение по легионерам и надо их ВНЕДРЯТЬ в наш чемпионат!!! Двумя руками - ЗА!!!
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