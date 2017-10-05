Уткин: «Путин изобличил Фурсенко во лжи и одернул болтуна»

Известный спортивный комментатор Василий Уткин прокомментировал замечание со стороны президента России Владимира Путина в адрес президента «Зенита» Сергея Фурсенко. Глава государства отметил, что в последнем матче команды в Лиге Европы с «Реалом Сосьедад» (3:1) в основном составе питерцев значились восемь легионеров.

«Нужно понимать, что Путин не говорил о восьми легионерах, а изобличил Фурсенко во лжи. У Фурсенко же всегда язык идет впереди головы. Он же пытается говорить, вот красота футбола, мы продвигаем вперед наш футбол. Путин ему предложил вернуться на восемь шагов назад.

Люди типа Фурсенко как всегда несут бравурную речь. Путин одернул болтуна. Путин просто предложил Фурсенко посчитать количество легионеров в команде, а потом говорить о красоте футбола, продвижении и т.д.», – заявил Уткин.

Ранее сообщалось, что лимит на легионеров в РФПЛ может измениться со следующего сезона.