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    Уткин: «Путин изобличил Фурсенко во лжи и одернул болтуна»

    Известный спортивный комментатор Василий Уткин прокомментировал замечание со стороны президента России Владимира Путина в адрес президента «Зенита» Сергея Фурсенко. Глава государства отметил, что в последнем матче команды в Лиге Европы с «Реалом Сосьедад» (3:1) в основном составе питерцев значились восемь легионеров.

    «Нужно понимать, что Путин не говорил о восьми легионерах, а изобличил Фурсенко во лжи. У Фурсенко же всегда язык идет впереди головы. Он же пытается говорить, вот красота футбола, мы продвигаем вперед наш футбол. Путин ему предложил вернуться на восемь шагов назад.

    Люди типа Фурсенко как всегда несут бравурную речь. Путин одернул болтуна. Путин просто предложил Фурсенко посчитать количество легионеров в команде, а потом говорить о красоте футбола, продвижении и т.д.», – заявил Уткин.

    Ранее сообщалось, что лимит на легионеров в РФПЛ может измениться со следующего сезона.

    Источник: Спорт FM

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    05.10.2017 12:14
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    Комментарии51
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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 6 октября 2017, 07:45

      Фурсенко, такой же "феноменальный" менеджер, как и дважды судимый Гинер. Для чего он снова появился в Зените? Газпром выделил сотни миллионов бюджетных денег. Нужен квалифицированный специалист по распилу и разворовыванию этих денег.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 5 октября 2017, 20:44

      Да

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -13

      Popularov 5 октября 2017, 18:19

      "8 ИНОСТРАНЦЕВ БЕГАЕТ ЗА "ЗЕНИТ". МОЛОДЕЦ, СЕРГЕЙ".
      Футбольный ДИАЛОГ ПУТИНА И ФУРСЕНКО с ТОНКИМ намёком на толстые лимитные обстоятельства Зенита.
      А как Зенит играл с Анжи???
      6 легионеров и ещё два вышли на замену легионерам.
      Итого 8 человек играли за Зенит в одном матче!
      А потом, после игры, Фурсенко, чтобы оправдать ничейную игру Зенита, НА ГРАНИ ПОРАЖЕНИЯ, стал валить на качество газона.
      Но газон здесь НЕ ПРИЧЁМ, на Крестовском не лучше!
      Анжи, за счёт большой футбольной самоотдачи и игровой дисциплины, показали всем, как надо играть против легионерного Зенита.
      Все они, и Фурсенко, и Орлов, и Лунёв, и другие, не хотят видеть ОЧЕВИДНОГО!
      Футбольного УПОРСТВА и самоотдачи игроков Анжи, и их отличную подготовку к матчу тренера Вадима Скрипченко!
      Они боятся признаться в том, что Анжи ПЕРЕИГРАЛ хвалёный легионерный Зенит, своими игроками, которые стоят намного меньше чем зенитовские!
      А ведь Зенит ВЫЛОЖИЛ огромные деньги за легионеров, а Анжи их ОБЫГРАЛО и только чудо помогло Зениту не проиграть!
      В этом матче с Зенитом, Анжи был достоин ПОБЕДЫ, как и в матче со Спартаком!!!
      Анжи всем и Мутко показали, что и наши игроки могут ИГРАТЬ и побеждать легионеров!
      В Анжи играло несколько легионеров, но не больше зенитовских.
      Примеров много, как наши игроки могут на РАВНЫХ играть с ТОЛСТОСУМАМИ, которые за счёт легионеров хотят выезжать.
      Российские игроки должны играть и они могут на РАВНЫХ соперничать с легионерами.
      Владимир Путин предлагает отличное решение по легионерам и надо их ВНЕДРЯТЬ в наш чемпионат!!!
      Двумя руками - ЗА!!!

      -2
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      ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Popularov 5 октября 2017, 21:07

      Рекомендую починить КАПС и пересмотреть матч Анжи - Зенит. СБГ играли в полсилы и только во втором тайме включились на полную. Сами себе не позволили обыграть Анжи можно сказать.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 октября 2017, 17:42

      А про мне так болтун - жирная утка.

      1
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      Рейтинг: +154

      SnoopiDu 5 октября 2017, 17:40

      Псц подьебнул !красава !

      0
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      Рейтинг: +2269

      dyema 5 октября 2017, 17:06

      Ктобы утку одернул)))

      0
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      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 5 октября 2017, 16:52

      Серега решил полизать у ВВ, не получилось..

      3
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      Рейтинг: +93

      Rorschach krym 5 октября 2017, 16:34

      Лимит на легионеров нужен!!! Максимум 3 лега в заявке в чемпионате

      -1
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      ...
      Рейтинг: +852

      FaTeK1945ru > Rorschach krym 5 октября 2017, 18:01

      ...это будет здорово,своих надо готовить с детского футбола---- а у нас для развития футбола нет денег. Молодым футболистам надо отменить все выплаты-- тренерам,за форму,за аренду спортивных площадок и пр.и пр. А лет через 7--10 можно ждать отдачу,надо работать!!!

      1
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      Рейтинг: +93

      Rorschach krym > FaTeK1945ru 5 октября 2017, 18:04

      Просто многие этого не понимают

      1
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      ...
      Рейтинг: +852

      FaTeK1945ru > Rorschach krym 6 октября 2017, 11:39

      ...не хотят понимать!!!

      0
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      Рейтинг: +1747

      max74 5 октября 2017, 16:22

      Вася ЛИЗНУЛ

      3
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      Рейтинг: +208

      Sanloko 5 октября 2017, 15:46

      Что фурсенко - эпичный пистапол - это и без Васи все прекрасно знают, но и сам Вася порою недалеко от него ходит

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