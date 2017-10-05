Шавло назвал самое качественное приобретение «Зенита»

все аргентинцы среднего уровня Полоз ничем не лучше Шатова который скис Ерохин совсем как Юсупов всегда играет назад сам не рискует брать игру на себя бородатый Мевля точно такой же как Нету и только Кузяев немного усилил игру и то не в каждом матче и что тут серьезного усиления все видят Кокорин прибавил и все вот все усиление
Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло уверен, что у «Зенита» в текущем сезоне будут шансы выиграть не только чемпионат России, но и Лигу Европы. Если для российского первенства у команды из Санкт-Петеребурга ресурсов достаточно с приходом аргентинской пятерки, то для победы в евротурнире нужно еще прибавлять.
– Позади 12 туров чемпионата России, «Зенит» единолично лидирует. Вас впечатляет игра команды Роберто Манчини?
– Селекция была проведена серьезная, и это дает свои плоды. Много было вложено, были закуплены молодые амбициозные игроки-иностранцы. Сейчас задача внедрить их в команду, это у Манчини получается.
Помимо аргентинцев усилили игру «Зенита» пришедшие из «Ростова» футболисты, а также Далер Кузяев. Оглядываясь на прошедшие игры, можно сказать, что «Зенит» лидирует по праву. Уже создан внушительный отрыв от преследователей. Только «Локомотив» рядом, а от остальных команд отрыв серьезный.
Я считаю, что вся борьба в этом чемпионате еще впереди. Можно сказать, что основная борьба за чемпионство пойдет между командами Семина и Манчини, остальные будут рассчитывать на потерю очков этими двумя командами. Еще все лидирующие клубы будут играть друг с другом, так что и для «Спартака», и для ЦСКА ничего не потеряно. Еще нас ждет зимняя пауза, будет проведена подготовка. Но по качеству футбола «Зенит», конечно, стоит выше всех в чемпионате.
– Часто говорят о том, что разницу делают пятеро аргентинцев, которые пополнили летом «Зенит». Кто-то из них выделяется особенно на фоне остальных?
– Думаю, самое удачное приобретение и самое качественное – это Паредес. Он ведет игру, обладает хорошим ударом. Дриусси – классный нападающий, который отлично играет в штрафной площадке, он себя еще реализует. В обороне «Зенит» стал здорово играть, в этом огромная заслуга вратаря Лунева, который подчищает за защитниками.
– В Лиге Европы «Зенит» лидирует в своей группе и очень здорово смотрелся в игре с «Реалом Сосьедад». На что способны сине-бело-голубые в еврокубке?
– Если «Зенит» еще добавит, то у него хорошие шансы повторить свое достижение десятилетней давности и выиграть Лигу Европы. Но еще нужно понимать, что в Лигу Европы придут команды из Лиги чемпионов, пока неизвестно, кто именно. Шансы будут выиграть Лигу Европы, если добавят.