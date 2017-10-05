Шавло назвал самое качественное приобретение «Зенита»

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло уверен, что у «Зенита» в текущем сезоне будут шансы выиграть не только чемпионат России, но и Лигу Европы. Если для российского первенства у команды из Санкт-Петеребурга ресурсов достаточно с приходом аргентинской пятерки, то для победы в евротурнире нужно еще прибавлять.

– Позади 12 туров чемпионата России, «Зенит» единолично лидирует. Вас впечатляет игра команды Роберто Манчини?

– Селекция была проведена серьезная, и это дает свои плоды. Много было вложено, были закуплены молодые амбициозные игроки-иностранцы. Сейчас задача внедрить их в команду, это у Манчини получается.

Помимо аргентинцев усилили игру «Зенита» пришедшие из «Ростова» футболисты, а также Далер Кузяев. Оглядываясь на прошедшие игры, можно сказать, что «Зенит» лидирует по праву. Уже создан внушительный отрыв от преследователей. Только «Локомотив» рядом, а от остальных команд отрыв серьезный.

Я считаю, что вся борьба в этом чемпионате еще впереди. Можно сказать, что основная борьба за чемпионство пойдет между командами Семина и Манчини, остальные будут рассчитывать на потерю очков этими двумя командами. Еще все лидирующие клубы будут играть друг с другом, так что и для «Спартака», и для ЦСКА ничего не потеряно. Еще нас ждет зимняя пауза, будет проведена подготовка. Но по качеству футбола «Зенит», конечно, стоит выше всех в чемпионате.

– Часто говорят о том, что разницу делают пятеро аргентинцев, которые пополнили летом «Зенит». Кто-то из них выделяется особенно на фоне остальных?

– Думаю, самое удачное приобретение и самое качественное – это Паредес. Он ведет игру, обладает хорошим ударом. Дриусси – классный нападающий, который отлично играет в штрафной площадке, он себя еще реализует. В обороне «Зенит» стал здорово играть, в этом огромная заслуга вратаря Лунева, который подчищает за защитниками.

– В Лиге Европы «Зенит» лидирует в своей группе и очень здорово смотрелся в игре с «Реалом Сосьедад». На что способны сине-бело-голубые в еврокубке?

– Если «Зенит» еще добавит, то у него хорошие шансы повторить свое достижение десятилетней давности и выиграть Лигу Европы. Но еще нужно понимать, что в Лигу Европы придут команды из Лиги чемпионов, пока неизвестно, кто именно. Шансы будут выиграть Лигу Европы, если добавят.