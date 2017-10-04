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    Виктор Гусев: «На «Матч ТВ» мне не нравятся тональность ведущих и излишняя гламурность. Претензии сводятся только к этому»

    Футбольный комментатор Виктор Гусев в интервью «Бомбардиру» рассказал о своем отношении к каналу «Матч ТВ».

    По словам журналиста, на телеканале ему не нравятся тональность ведущих и гламурность.

    – Главный спортивный канал страны должен выглядеть именно так?

    – Сложно сказать. У меня есть такая черта – я все время сравниваю с прошлым временем. Было время, когда мы не могли смотреть Лигу чемпионов, когда только слышали, что где-то существует АПЛ, а где-то играет «Бавария». Сейчас все это есть, можно составлять себе целую программу. Воспринимаю это как подарок жизни, поэтому рука не поднимается и мозг не доходит до таких мыслей, чтобы критиковать.

    Единственное – мне не нравится тональность ведущих новостей или программ, когда они начинают сильно хвалить друг друга, и излишняя гламурность. Я пытаюсь придумать претензии, но все сводится лишь к стилистике или манере ведения программ. Да и это я могу придираться к словам и ошибкам в русском языке, но это же не главное. Все это легко исправить, не уничтожая канал.

    Немного не понимаю людей, которые критикуют «Матч ТВ». А что бы вы хотели? Чтобы по-другому показывали игры «Баварии» или матч «Арсенал» – «Челси»? Была бы претензия, если бы этого не показывали. Но они купили трансляции и показывают. Не закупили права на Примеру? Это единственная зацепка. Но разве это проблема, и из-за этого они не соответствуют большому статусу?

    Хорошо, начнем мы критиковать «Матч ТВ» и уберем его – что получим? Если усовершенствовать канал, то в чем? В показе матчей? В этом плане все идет хорошо, и там они совершенствуются сами независимо от нас. Мы же берем только картинку. К примеру, мне интересен чемпионат Англии. Какое усовершенствование может быть здесь? Больше матчей показывать, лучше их комментировать? Меня все устраивает.

    Виктор Гусев: «Миллионный контракт на «Матч ТВ», как у Карпина? Мне интересна более разнообразная жизнь»

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.10.2017 14:10
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +93

      aviator117 4 октября 2017, 19:10

      От части прав, но и тебя слушать грустно!

      0
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      Рейтинг: +445

      aurora5858 4 октября 2017, 16:22

      Коментарии Гусева слушать невозможно. Коментаторы на Матче в том числе и молодые-великолепны.

      0
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      Рейтинг: +23

      Нижнетагильский бомж 4 октября 2017, 16:22

      Самый ужасный комментатор по футболу - это Гусев, без вариантов!

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 4 октября 2017, 15:56

      Нужно выполнять свою работу! Комментатор-комментируй матч, чтобы я из другой комнаты слышал и представлял всю картинку! Обозреватель-рассказывай чей папа волейболист, где высокие башни..... А сейчас смотришь матч и столько всякой ерунды втуляют, вплоть до бородатых тупых анекдотов и это считаются комментаторы высокого класса! Действительно, изобрели бы лучше кнопку на экране "отключить комментатора"! Я бы с большим удовольствием наслаждался бы матчем! А так, просто бесит (прав Гусев) гламурность "противных"!

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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 4 октября 2017, 14:54

      На одном из последних матчей Спартака наблюдал как болельщики общались с комментатором Шмурновым и артистом Дмитрием Назаровым. Отгадайте с одного раза, с кем было проще, кто из них не демонстрировал апломб и звёздность? При всех современных , необходимых стандартах в этой деятельности гламуром они конечно борщат. Но больше всего отталкивает некомпетентность, иногда хочется звук отключить. Из позитива хочется отметить как прогрессирует Р. Гутцайт, ещё +, что стали приглашать специалистов на каждую передачу, а то " экспертные "междусобойчики были просто "деньги на ветер " за эфирное время. Ну а если взять вцелом Матч ТВ - БЕСШАБАШНО ДОРОГОЙ ЭКСПЕРИМЕНТ!

      1
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 4 октября 2017, 14:54

      Хорошо что тебя на МАТЧ не взяли на работу.По ходу жаба душит.БЕРЕГИ СЕБЯ.

      2
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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 4 октября 2017, 14:13

      полностью согласен

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