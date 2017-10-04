Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Виктор Гусев: «На «Матч ТВ» мне не нравятся тональность ведущих и излишняя гламурность. Претензии сводятся только к этому»

Виктор Гусев: «На «Матч ТВ» мне не нравятся тональность ведущих и излишняя гламурность. Претензии сводятся только к этому»

4 октября 2017, 14:10
7

Футбольный комментатор Виктор Гусев в интервью «Бомбардиру» рассказал о своем отношении к каналу «Матч ТВ».

По словам журналиста, на телеканале ему не нравятся тональность ведущих и гламурность.

– Главный спортивный канал страны должен выглядеть именно так?

– Сложно сказать. У меня есть такая черта – я все время сравниваю с прошлым временем. Было время, когда мы не могли смотреть Лигу чемпионов, когда только слышали, что где-то существует АПЛ, а где-то играет «Бавария». Сейчас все это есть, можно составлять себе целую программу. Воспринимаю это как подарок жизни, поэтому рука не поднимается и мозг не доходит до таких мыслей, чтобы критиковать.

Единственное – мне не нравится тональность ведущих новостей или программ, когда они начинают сильно хвалить друг друга, и излишняя гламурность. Я пытаюсь придумать претензии, но все сводится лишь к стилистике или манере ведения программ. Да и это я могу придираться к словам и ошибкам в русском языке, но это же не главное. Все это легко исправить, не уничтожая канал.

Немного не понимаю людей, которые критикуют «Матч ТВ». А что бы вы хотели? Чтобы по-другому показывали игры «Баварии» или матч «Арсенал» – «Челси»? Была бы претензия, если бы этого не показывали. Но они купили трансляции и показывают. Не закупили права на Примеру? Это единственная зацепка. Но разве это проблема, и из-за этого они не соответствуют большому статусу?

Хорошо, начнем мы критиковать «Матч ТВ» и уберем его – что получим? Если усовершенствовать канал, то в чем? В показе матчей? В этом плане все идет хорошо, и там они совершенствуются сами независимо от нас. Мы же берем только картинку. К примеру, мне интересен чемпионат Англии. Какое усовершенствование может быть здесь? Больше матчей показывать, лучше их комментировать? Меня все устраивает.

Виктор Гусев: «Миллионный контракт на «Матч ТВ», как у Карпина? Мне интересна более разнообразная жизнь»

Источник: Бомбардир.ру
Россия
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
сергей николаевич
1507115587
полностью согласен
Ответить
Аскорбин
1507118046
Хорошо что тебя на МАТЧ не взяли на работу.По ходу жаба душит.БЕРЕГИ СЕБЯ.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1507118075
На одном из последних матчей Спартака наблюдал как болельщики общались с комментатором Шмурновым и артистом Дмитрием Назаровым. Отгадайте с одного раза, с кем было проще, кто из них не демонстрировал апломб и звёздность? При всех современных , необходимых стандартах в этой деятельности гламуром они конечно борщат. Но больше всего отталкивает некомпетентность, иногда хочется звук отключить. Из позитива хочется отметить как прогрессирует Р. Гутцайт, ещё +, что стали приглашать специалистов на каждую передачу, а то " экспертные "междусобойчики были просто "деньги на ветер " за эфирное время. Ну а если взять вцелом Матч ТВ - БЕСШАБАШНО ДОРОГОЙ ЭКСПЕРИМЕНТ!
Ответить
Serjoga
1507121799
Нужно выполнять свою работу! Комментатор-комментируй матч, чтобы я из другой комнаты слышал и представлял всю картинку! Обозреватель-рассказывай чей папа волейболист, где высокие башни..... А сейчас смотришь матч и столько всякой ерунды втуляют, вплоть до бородатых тупых анекдотов и это считаются комментаторы высокого класса! Действительно, изобрели бы лучше кнопку на экране "отключить комментатора"! Я бы с большим удовольствием наслаждался бы матчем! А так, просто бесит (прав Гусев) гламурность "противных"!
Ответить
Нижнетагильский бомж
1507123324
Самый ужасный комментатор по футболу - это Гусев, без вариантов!
Ответить
aurora5858
1507123339
Коментарии Гусева слушать невозможно. Коментаторы на Матче в том числе и молодые-великолепны.
Ответить
aviator117
1507133421
От части прав, но и тебя слушать грустно!
Ответить
Главные новости
Фото«Могло быть и хуже»: Моуринью объяснил синяк под глазом
09:54
Глушаков высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
09:30
1
Итоги четвeртого тура РПЛ 2026/2027. «Краснодар» продолжает победную серию, «Зенит» разгромил «Динамо», а «Локомотив» всe ещe без побед: обзор всех матчей
08:31
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
7
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
2
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
14
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
4
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
4
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
16
Все новости
Все новости
Зобнин оценил игру Даку за «Спартак»
09:46
1
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
09:15
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
6
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
3
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
1
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
14
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
13
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
2
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
4
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
4
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
16
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Стал известен новый клуб Родри
Вчера, 21:56
2
ВидеоСвадьба Роналду и Джорджины: появились первые кадры с церемонии
Вчера, 21:48
4
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
9
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
77
Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Сити» в матче за Суперкубок Англии
Вчера, 21:10
1
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
3
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 20:27
40
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
Вчера, 20:07
7
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
Вчера, 19:52
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+