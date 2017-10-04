Виктор Гусев: «На «Матч ТВ» мне не нравятся тональность ведущих и излишняя гламурность. Претензии сводятся только к этому»

Футбольный комментатор Виктор Гусев в интервью «Бомбардиру» рассказал о своем отношении к каналу «Матч ТВ».

По словам журналиста, на телеканале ему не нравятся тональность ведущих и гламурность.

– Главный спортивный канал страны должен выглядеть именно так?

– Сложно сказать. У меня есть такая черта – я все время сравниваю с прошлым временем. Было время, когда мы не могли смотреть Лигу чемпионов, когда только слышали, что где-то существует АПЛ, а где-то играет «Бавария». Сейчас все это есть, можно составлять себе целую программу. Воспринимаю это как подарок жизни, поэтому рука не поднимается и мозг не доходит до таких мыслей, чтобы критиковать.

Единственное – мне не нравится тональность ведущих новостей или программ, когда они начинают сильно хвалить друг друга, и излишняя гламурность. Я пытаюсь придумать претензии, но все сводится лишь к стилистике или манере ведения программ. Да и это я могу придираться к словам и ошибкам в русском языке, но это же не главное. Все это легко исправить, не уничтожая канал.

Немного не понимаю людей, которые критикуют «Матч ТВ». А что бы вы хотели? Чтобы по-другому показывали игры «Баварии» или матч «Арсенал» – «Челси»? Была бы претензия, если бы этого не показывали. Но они купили трансляции и показывают. Не закупили права на Примеру? Это единственная зацепка. Но разве это проблема, и из-за этого они не соответствуют большому статусу?

Хорошо, начнем мы критиковать «Матч ТВ» и уберем его – что получим? Если усовершенствовать канал, то в чем? В показе матчей? В этом плане все идет хорошо, и там они совершенствуются сами независимо от нас. Мы же берем только картинку. К примеру, мне интересен чемпионат Англии. Какое усовершенствование может быть здесь? Больше матчей показывать, лучше их комментировать? Меня все устраивает.

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