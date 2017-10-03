Опасаясь отравления, сборная Перу отправится на матч с Аргентиной со своей питьевой водой

В преддверии во многом для себя решающего матча отборочного цикла к чемпионату мира-2018 против сборной Аргентины сборная Перу приняла необычное решение, сообщает El Espectador.

Дело в том, что «инки» опасаются возможного спланированного отравления со стороны «альбиселесты», поэтому на игру перуанцы отправятся с собственным запасом питьевой воды.

Сейчас Перу занимает четвертую строчку таблицы, которое дает право на прямую путевку в Россию. Аргентинцы идут пятыми, но отстают только по дополнительным показателям. Тому, кто займет пятое место, придется играть стыковые матчи, поэтому встреча Аргентина – Перу крайне важна с турнирной точки зрения.