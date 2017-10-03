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    Опасаясь отравления, сборная Перу отправится на матч с Аргентиной со своей питьевой водой

    В преддверии во многом для себя решающего матча отборочного цикла к чемпионату мира-2018 против сборной Аргентины сборная Перу приняла необычное решение, сообщает El Espectador.

    Дело в том, что «инки» опасаются возможного спланированного отравления со стороны «альбиселесты», поэтому на игру перуанцы отправятся с собственным запасом питьевой воды.

    Сейчас Перу занимает четвертую строчку таблицы, которое дает право на прямую путевку в Россию. Аргентинцы идут пятыми, но отстают только по дополнительным показателям. Тому, кто займет пятое место, придется играть стыковые матчи, поэтому встреча Аргентина – Перу крайне важна с турнирной точки зрения.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.10.2017 21:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 7 октября 2017, 18:20

      Хорошая команда,могла и выиграть если Фарфан не косил!)

      0
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      Рейтинг: +833

      Sola 6 октября 2017, 01:25

      Какие страсти.

      2
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