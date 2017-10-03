Сборная России прошла исследование по уровню восстановления от нагрузок

Игроки сборной России во вторник утром прошли исследования, которые определяют уровень их восстановления после матчей. Напомним, что вчера футболисты национальной команды на базе в Новогорске начали подготовительный сбор перед товарищескими играми со сборной Южной Кореи (7 октября) и Ирана (10 октября).

twit text — Сборная России (@TeamRussia) 3 октября 2017 г.