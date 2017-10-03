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    Сборная России прошла исследование по уровню восстановления от нагрузок

    Игроки сборной России во вторник утром прошли исследования, которые определяют уровень их восстановления после матчей. Напомним, что вчера футболисты национальной команды на базе в Новогорске начали подготовительный сбор перед товарищескими играми со сборной Южной Кореи (7 октября) и Ирана (10 октября).

    Источник: Twitter

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    03.10.2017 10:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12133

      BRO_football 3 октября 2017, 11:39

      Сразу понятно, что у российских футболистов плохой уровень восстановления после нагрузок. Они не могут даже нормально 2 матча на неделе сыграть!

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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 3 октября 2017, 11:30

      Ну и каков уровень оказался?)

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