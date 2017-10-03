Сборная России прошла исследование по уровню восстановления от нагрузок

Сразу понятно, что у российских футболистов плохой уровень восстановления после нагрузок. Они не могут даже нормально 2 матча на неделе сыграть!
Игроки сборной России во вторник утром прошли исследования, которые определяют уровень их восстановления после матчей. Напомним, что вчера футболисты национальной команды на базе в Новогорске начали подготовительный сбор перед товарищескими играми со сборной Южной Кореи (7 октября) и Ирана (10 октября).
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— Сборная России (@TeamRussia) 3 октября 2017 г.