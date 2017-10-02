Президент «Барселоны» заявил, что клуб сам решит в какой лиге выступать, если будет признана независимость Каталонии

А захотят Барсу брать в ЛаЛигу?? Тут спрашивать руководство ЛаЛиги нужно, Барса уже ничего не решит...
Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу заявил, что клуб примет самостоятельное решение относительно дальнейшего выступления, если независимость Каталонии будет официально признана.
Ранее сообщалось, что 3 октября команда не будет тренироваться в знак поддержки протестующих, которые требуют отделения региона от Испании.
«В случае признания независимости Каталонии «Барселона» сама примет решение, в какой лиге будет выступать», – сказал Бартомеу.