Президент «Барселоны» заявил, что клуб сам решит в какой лиге выступать, если будет признана независимость Каталонии

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу заявил, что клуб примет самостоятельное решение относительно дальнейшего выступления, если независимость Каталонии будет официально признана.

Ранее сообщалось, что 3 октября команда не будет тренироваться в знак поддержки протестующих, которые требуют отделения региона от Испании.

«В случае признания независимости Каталонии «Барселона» сама примет решение, в какой лиге будет выступать», – сказал Бартомеу.