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    Президент «Барселоны» заявил, что клуб сам решит в какой лиге выступать, если будет признана независимость Каталонии

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу заявил, что клуб примет самостоятельное решение относительно дальнейшего выступления, если независимость Каталонии будет официально признана.

    Ранее сообщалось, что 3 октября команда не будет тренироваться в знак поддержки протестующих, которые требуют отделения региона от Испании.

    «В случае признания независимости Каталонии «Барселона» сама примет решение, в какой лиге будет выступать», – сказал Бартомеу.

    Источник: Marca

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    02.10.2017 21:23
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +60

      lim0n7 3 октября 2017, 16:53

      А захотят Барсу брать в ЛаЛигу?? Тут спрашивать руководство ЛаЛиги нужно, Барса уже ничего не решит...

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 3 октября 2017, 12:31

      могут по примеру Косово, создать свою федерацию, лигу, вступить в ФИФА, УЕФА и гонять сами по себе.

      1
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      Рейтинг: +251

      komarinskiy 3 октября 2017, 06:13

      Готовность лиги принять Барселону не принимается во внимание.

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > komarinskiy 3 октября 2017, 08:49

      а главное что клуб должен начать из самого низкого пердива никто даже не вспоминает)

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 3 октября 2017, 05:56

      Каталонию в СНГ, а Барсу в РФПЛ )))

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 2 октября 2017, 22:09

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      не будет никакой независимости!Никто не признает в том числе и РФ,потому-что будет хаос и у нас к примеру может такими референдумами на счастье запада развалится страна на части,начнут кричать хватит кормить Москву не думая головой что только с Москвой они живут хорошо,а будет ещё хуже и не надо мне мандеть про нефть и газ в богатой Сибири-куда и как его продавать(по воздуху и танкерами)?Прежде чем что-то ломать,подумайте как это строилось и сколько пота и крови потрачено чтоб с горяча просрать это всё.В футбольном смысле ситуация очень интересная,ну там Барса чемпион Англии.

      -5
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      Рейтинг: +39

      antonson10 > 3a zenit 3 октября 2017, 08:16

      С Москвой регионы живут хорошо) с средней зп у обычных людей 15-20к))) смешно смешно, Москва так же всех доит

      1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > antonson10 3 октября 2017, 08:47

      Татарстан с 90х годов не платил налоги в федказну до этого времени и как там с зарплатой наверное люди по 200 к получают да?Любая независимость от большой страны это просто обогащение кучки людей за твой счёт.Всегда жили и будут хорошо люди жить только в мегаполисах,в любой стране мира такая херня.Думаешь в Англии или в США жизнь в колхозах хороша?

      0
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      Рейтинг: +1339

      DUMOH > antonson10 3 октября 2017, 16:25

      Да ты что,у нас средняя зп 35к...Так дядя Вова думает)))А у нас все люди обычные...Что дядя Петя из деревни,что Сергей Сергеевич,олигарх из Москвы!По крайней мере,нас так хотят заставить думать...

      0
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      Рейтинг: +39

      antonson10 > 3a zenit 5 октября 2017, 07:54

      уровень жизни в любом случае намного выше, в месте где я родился по сути степь, Волгоградская область, по трассе на Астрахань городок расположен с 20к населением, и вот фермеры я тебе скажу вообще нихера не богатые, 10-15 коровок на счастье, многие люди трактора заказывают для пашни, а в США глянь на карте на любой фермерский кусочек, у него земли больше раза в 1.5, 2-3 трактора есть, уборочная машина, газонокосилка неотъемлемый атрибут и еще много чего. ЛЮБОЙ кусок земли, с карты даже видна разница, понимаешь? Им дают жить и реализовывать себя. У нас же вопиющий случай если ты из деревни в Влг приехал и получаешь больше 30к! А как ты приедешь и будешь зарабатывать больше? Устроен уровень неграмотности населения, ВУЗы просто деньги зарабатывают на количестве студентов, вообще нихера не на качестве, уровень медицины в провинции... просто скажу оставляет желать лучшего(ну были случаи всякие). 2 вещи, необходимые человеку от государства - возможность реализовать себя и сохранение здоровья на уровне "идите на***" ! есть возможность только платить налог за последнее имущество, отдавать денюжку за то чтоб на машине ездить и за то чтоб у тебя корочка какая-то там бесполезная была,а ведь люди думают что корочка им нужна!!!!!!!!! какая нах корочка? кто это придумал? Просто грамотно вводят неграмотность, как бы смешно это не звучало!

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      Рейтинг: +39

      antonson10 > DUMOH 5 октября 2017, 07:57

      Забей, то что по моей специальности в Влг зп 25к, в Мск 125к... быдло оно и есть быдло и стремиться только и может)

      0
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      Рейтинг: +213

      КонтриК 2 октября 2017, 21:47

      ага, ага, только если они начнут выбирать УЕФА их дисквалифицирует из всех лиг! Так что петушиться только и остается, а как дело дойдет до выбора, то он будет без выбора..

      -1
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      ...
      Рейтинг: +489

      mikitka > КонтриК 2 октября 2017, 22:07

      дисквалифицирует? Барселону? дисквалифицирует один из самых сильных и зрелищных клубов? АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > КонтриК 2 октября 2017, 22:10

      УЕФА на Барсе лярды зарабатывает,очко вылижут и всё простят.

      0
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      Рейтинг: +94

      BarcaRulezz > DeStar 3 октября 2017, 06:57

      За что их могут наказать? Один из лозунгов УЕФА, что никакой политики в футболе. Головой пробовали думать, господа? Исключить как раз таки могут сб Испании из ЧМ, если не допустят Барсу к чемпионату.

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 2 октября 2017, 21:44

      Только в РФПЛ! Как иначе Месси сможет опробовать искусственное поле в Хабаровске? Или в Перми?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > cska-62 2 октября 2017, 23:19

      Что бы фанаты спартака совсем поникли? Хотя будет лимит, но жёсткие будут перелеты из Барселоны в Хабаровск…

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +157

      Ali77 2 октября 2017, 21:33

      В чемпионате Франции и Неймар аху..ет))

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +70671

      insider_retro > Ali77 2 октября 2017, 21:56

      Блеск!!))))

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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > Ali77 2 октября 2017, 22:47

      Неймар уедет в Баварию)

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      Рейтинг: +157

      Ali77 > Mr Abdullaev 2 октября 2017, 23:56

      Боюсь он ещё не скоро куда-либо уйдёт, он в рабстве)

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Ali77 3 октября 2017, 12:26

      всем бы такое рабство))

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