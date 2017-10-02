«Барселона» наравне с остальными организациями Каталонии проведет забастовку во вторник

«Барселона» объявила, что во вторник клуб, так же, как и остальные организации Каталонии, проведет однодневную забастовку.

«Барселона» присоединяется к широкомасштабной забастовке, вызванной «Голосованием за демократию», и поэтому клуб завтра будет закрыт.

Ни одна из профессиональных или молодежных команд «Барселоны» не будет тренироваться во вторник», – сообщает пресс-служба сине-гранатовых.

В воскресенье, 1 октября, в Каталонии прошел референдум о выходе автономного сообщества из состава Испании. Большинство проголосовавших отдали свои голоса за независимость региона. Министр спорта Каталонии заявил, что «Барселона» и другие местные клубы смогут выступать в других чемпионатах.