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    «Барселона» наравне с остальными организациями Каталонии проведет забастовку во вторник

    «Барселона» объявила, что во вторник клуб, так же, как и остальные организации Каталонии, проведет однодневную забастовку.

    «Барселона» присоединяется к широкомасштабной забастовке, вызванной «Голосованием за демократию», и поэтому клуб завтра будет закрыт.

    Ни одна из профессиональных или молодежных команд «Барселоны» не будет тренироваться во вторник», – сообщает пресс-служба сине-гранатовых.

    В воскресенье, 1 октября, в Каталонии прошел референдум о выходе автономного сообщества из состава Испании. Большинство проголосовавших отдали свои голоса за независимость региона. Министр спорта Каталонии заявил, что «Барселона» и другие местные клубы смогут выступать в других чемпионатах.

    Источник: ФК «Барселона»

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    02.10.2017 18:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 2 октября 2017, 21:55

      Интересна позиция других каталонских клубов, например, Эспаньол.

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