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  • Аллегри: «Видеоповторы могут превратить футбол в американский футбол, где игроки сидят и едят орехи, пока игра не закончится в полночь»

Аллегри: «Видеоповторы могут превратить футбол в американский футбол, где игроки сидят и едят орехи, пока игра не закончится в полночь»

2 октября 2017, 15:51
2

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри считает, что использовать систему видеоповторов в футболе нужно рационально, чтобы не превратить игру в американский футбол или баскетбол.

«Если мы хотим, чтобы футбол стал спортом, который больше таковым не является, давайте использовать видеопомощника в каждом спорном моменте. Однако в таком случае в марте, когда каждое очко станет решающим, может случиться так, что матчи будут продолжаться три или четыре часа.

На мой взгляд, технологии следует использовать только в объективных ситуациях: при офсайдах, чтобы определить, было ли нарушение в штрафной или до нее, покинул ли мяч поле или нет. Но когда дело доходит до субъективных ситуаций, люди никогда не будут согласны. Это спорт.

Судья может дать пенальти или нет, это его решение. В противном случае, более сложные игры станут похожи на американский футбол, где есть постоянные остановки, а игроки сидят и едят орехи, пока матч не завершится в полночь. То же самое и в баскетболе», – сказал Аллегри.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Ювентус Аллегри Массимилиано
Комментарии (2)
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Павел Буре
1506951234
Дорогой аллегри, 3 видеоповтора (ну максимум5.)на игру с каждой стороны по просьбе капитана!!! и все!!! вопрос решен. и нет голов с внеигры, и левеньких пенальти, а также спорных желтых карточек.
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Васьок86
1506952723
Против видеоповторов только те, в чью пользу свистят! не удивлен недовольством именно этой команды
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