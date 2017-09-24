Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Спартак» установил антирекорд посещаемости нынешнего сезона

    Матч 11-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Анжи» посетило 25075 зрителей. Игра на «Открытие Арене» стала самой малопосещаемой встречей для московского клуба дома.

    Прежний антирекорд нынешнего сезона был установлен в 5-м туре, когда матч против тульского «Арсенала» посетило 26183 человека.

    На данный момент действующий чемпион России занимает в турнирной таблице РФПЛ шестое место.

    Источник: РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.09.2017 00:03
    Рекомендуем
    Комментарии40
    ...
    • ...
      Рейтинг: +57

      VVVnnn 24 сентября 2017, 22:20

      Всего посещаемости:
      Лидеры:

      ЗЕНИТ
      310237 (26,22%)

      СПАРТАК
      282526 (23,87%)

      КРАСНОДАР
      196669 (16,62%)

      АХМАТ
      182544 (15,43%)

      РУБИН
      152422 (12,88%)

      РОСТОВ
      144512 (12,21%)

      С новой ареной, Зенит претендует сместить Спартак с первого места в этом "первенстве". Такие дела.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10418

      ivany4 24 сентября 2017, 21:44

      А для кого-то, например цска, локо или динамо, такая посещаемость была бы за счастье!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17756

      paracetamol 24 сентября 2017, 21:29

      Уже не шестое. Скоро на Шпердяк совсем не пойдут, как перестали ходить на коней и ментов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 24 сентября 2017, 15:33

      Люди не хотят смотреть в новоявленную пустоту даже за малые деньги...
      Боюсь, что Клопп, со своей не самой сильной в этом году командой , доведёт эту тему до логического конца. А так хочется ошибиться хотя-бы в этом прогнозе !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 24 сентября 2017, 10:21

      Нет предела совершенству...:)))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 24 сентября 2017, 09:32

      Другие команды и столько собрать не могут.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15876

      сапёр75 24 сентября 2017, 08:18

      на следущую игру ещё меньше придёт

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3697

      lordmrv > сапёр75 24 сентября 2017, 11:09

      следующая с ливером))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 24 сентября 2017, 08:13

      Всем бы такие антирекорды, половина команд и 10 тысяч собрать не могут

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      pik54 24 сентября 2017, 08:08

      Какая игра, такая и посещаемость.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 24 сентября 2017, 08:04

      С такой игрой он добьется что на Спартак вообще перестанут ходить.Все в руках игроков.А ниже высказавшимуся,отвечу просто не неси бред

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11