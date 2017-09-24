«Спартак» установил антирекорд посещаемости нынешнего сезона

Матч 11-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Анжи» посетило 25075 зрителей. Игра на «Открытие Арене» стала самой малопосещаемой встречей для московского клуба дома.

Прежний антирекорд нынешнего сезона был установлен в 5-м туре, когда матч против тульского «Арсенала» посетило 26183 человека.

На данный момент действующий чемпион России занимает в турнирной таблице РФПЛ шестое место.