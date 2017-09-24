«Спартак» установил антирекорд посещаемости нынешнего сезона

Всего посещаемости:
Лидеры:
ЗЕНИТ
310237 (26,22%)
СПАРТАК
282526 (23,87%)
КРАСНОДАР
196669 (16,62%)
АХМАТ
182544 (15,43%)
РУБИН
152422 (12,88%)
РОСТОВ
144512 (12,21%)
С новой ареной, Зенит претендует сместить Спартак с первого места в этом "первенстве". Такие дела.
Матч 11-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Анжи» посетило 25075 зрителей. Игра на «Открытие Арене» стала самой малопосещаемой встречей для московского клуба дома.
Прежний антирекорд нынешнего сезона был установлен в 5-м туре, когда матч против тульского «Арсенала» посетило 26183 человека.
На данный момент действующий чемпион России занимает в турнирной таблице РФПЛ шестое место.