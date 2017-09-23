Форвард «Селтика» вытер руку об угловой флажок с эмблемой «Рейнджерс» после того, как поковырялся в носу

судья: Гоги, за что Вы убили Важу? Вы ведь тоже спали с его женой?
Гоги: но я пенис об его занавеску не вытирал!!!
Нападающий «Селтика» Ли Гриффитс в матче 7-го тура шотландской Премьер-лиги против «Рейнджерс» (2:0) вытер руку об угловой флажок с эмблемой соперника после того, как поковырялся в носу.
Отметим, что в дерби форвард стал автором одного из голов.
После данной победы «Селтик» укрепил лидерство в турнирной таблице. «Рейнджерс», расположившийся на четвертой позиции, отстает от первого места на восемь очков.
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— TheRealCasuals (@TheRealCasuals_) 23 сентября 2017 г.