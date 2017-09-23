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    Форвард «Селтика» вытер руку об угловой флажок с эмблемой «Рейнджерс» после того, как поковырялся в носу

    Нападающий «Селтика» Ли Гриффитс в матче 7-го тура шотландской Премьер-лиги против «Рейнджерс» (2:0) вытер руку об угловой флажок с эмблемой соперника после того, как поковырялся в носу.

    Отметим, что в дерби форвард стал автором одного из голов.

    После данной победы «Селтик» укрепил лидерство в турнирной таблице. «Рейнджерс», расположившийся на четвертой позиции, отстает от первого места на восемь очков.

    Источник: Twitter

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    23.09.2017 17:23
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +915

      спанчес 17 декабря 2017, 18:32

      судья: Гоги, за что Вы убили Важу? Вы ведь тоже спали с его женой?
      Гоги: но я пенис об его занавеску не вытирал!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 23 сентября 2017, 17:57

      Придурков везде хватает

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 23 сентября 2017, 17:53

      ладно в носу могло и по хуже быть

      0
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 23 сентября 2017, 17:42

      в след игре ему за козяву ахилл оторвут, я надеюсь

      0
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