Форвард «Селтика» вытер руку об угловой флажок с эмблемой «Рейнджерс» после того, как поковырялся в носу

Нападающий «Селтика» Ли Гриффитс в матче 7-го тура шотландской Премьер-лиги против «Рейнджерс» (2:0) вытер руку об угловой флажок с эмблемой соперника после того, как поковырялся в носу.

Отметим, что в дерби форвард стал автором одного из голов.

После данной победы «Селтик» укрепил лидерство в турнирной таблице. «Рейнджерс», расположившийся на четвертой позиции, отстает от первого места на восемь очков.